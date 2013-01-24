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Philips Avent

雙邊吸乳套件

SCF308/02
Avent
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  • 靈感源於自然 靈感源於自然 靈感源於自然
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    Philips Avent 雙邊吸乳套件

    SCF308/02

    靈感源於自然

    個人吸乳器零件，可配合飛利浦 AVENT 雙邊電動吸乳器使用。

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      吸乳快速、儲存方便

      超級舒適有效

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      五個柔軟的花瓣按摩護墊配合穩定的真空裝置，溫和的伸縮。如此可以協助刺激快速而自然的乳汁分泌。

      自然地得到更多乳汁

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      吸乳讓您就算不在寶寶身邊也能哺育母乳

      花瓣按摩護墊能模仿您寶寶的吸吮動作，讓您分泌乳汁

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      飛利浦 Avent 吸乳器的專利花瓣按摩護墊能自由縮放，模仿寶寶的吸吮動作，協助刺激快速地自然泌乳。

      溫和的吸乳裝置模仿嬰兒的吸吮，能穩定乳汁的流量

      溫和的吸乳裝置可模仿嬰兒的吸吮，能以更少的吸乳次數產生穩定的乳汁流量。

      個人吸乳器零件，可用於雙邊電動吸乳器

      由於閥門和封閉式隔膜的設計不同，因此這款雙邊吸乳配件的吸乳漏斗只能安裝於雙邊電動吸乳器上使用。此款雙邊吸乳配件無法安裝於手動吸乳器或單邊電動吸乳器上使用。

      技術規格

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        個人吸乳器零件
        2  件
        儲存杯 (240 毫升/8 盎司)
        5  件
        奶水儲存杯蓋
        5  件

      • 發育階段

        階段
        0 - 6 個月

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