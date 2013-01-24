獨特設計讓您在吸乳時姿勢更加舒適

吸乳器具備獨特設計，即使您坐直，也能讓乳汁直接從您的胸部流入奶瓶。如此一來您在吸乳時便可舒服地坐著：您無須向前傾，也能確保所有乳汁皆會流入奶瓶中。吸乳時您儘可輕鬆舒適地坐著，自然的姿勢更可幫助乳汁分泌。