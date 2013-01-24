主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Philips Avent

舒適型單邊電動吸乳器

SCF332/01
Avent
尋找產品支援
2 獲獎記錄
Avent
  • 使用更舒適，汲取更多乳汁 使用更舒適，汲取更多乳汁 使用更舒適，汲取更多乳汁
    -{discount-value}

    Philips Avent 舒適型單邊電動吸乳器

    SCF332/01
    尋找產品支援

    使用更舒適，汲取更多乳汁

    當您覺得舒適且放鬆的時候，會更容易分泌乳汁。這正是我們為何打造使用起來最舒適的吸乳器：輕鬆坐著無須向前傾，柔軟按摩襯墊即會溫和刺激泌乳。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 舒適型單邊電動吸乳器

    使用更舒適，汲取更多乳汁

    當您覺得舒適且放鬆的時候，會更容易分泌乳汁。這正是我們為何打造使用起來最舒適的吸乳器：輕鬆坐著無須向前傾，柔軟按摩襯墊即會溫和刺激泌乳。 查看所有優點

    類似產品

    See all breast-pumps
      • -{discount-value}

      使用更舒適，汲取更多乳汁

      具有按摩襯墊的吸乳器

      • 自然
      • 內含 4 盎司奶瓶
      獨特設計讓您在吸乳時姿勢更加舒適

      獨特設計讓您在吸乳時姿勢更加舒適

      吸乳器具備獨特設計，即使您坐直，也能讓乳汁直接從您的胸部流入奶瓶。如此一來您在吸乳時便可舒服地坐著：您無須向前傾，也能確保所有乳汁皆會流入奶瓶中。吸乳時您儘可輕鬆舒適地坐著，自然的姿勢更可幫助乳汁分泌。

      具備溫和刺激模式與 3 種吸乳設定

      具備溫和刺激模式與 3 種吸乳設定

      開啟電源時，吸乳器會自動以溫和刺激模式開始運作，幫助您分泌乳汁。接著，您可從 3 種吸乳設定中選擇讓您感到最舒適的泌乳流速。

      溫暖觸感柔軟按摩襯墊

      溫暖觸感柔軟按摩襯墊

      我們的按摩襯墊採用新式的柔軟絲絨材質，接觸皮膚時可提供舒適的溫暖觸感，因此能夠溫和刺激泌乳。襯墊的設計會溫和地模仿嬰兒的吸吮動作，有助於刺激泌乳。

      內附 Natural 奶瓶與奶嘴，有助於自然含吮動作

      內附 Natural 奶瓶與奶嘴，有助於自然含吮動作

      幅度較寬的乳房形狀奶嘴有助鼓勵如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。

      精巧輕量設計

      精巧輕量設計

      吸乳器的設計相當輕巧，可輕鬆握住放在胸部上。小巧輕盈的底座裝置擺放方便、易於拿取，即使在吸乳時也能操控自如。底座裝置的軟管只要纏繞於底座裝置即可收起來，讓攜帶和收納變得更加方便。裝置本身可裝配電池，隨時隨地皆能輕鬆使用。

      直覺式組裝，看一看便能輕鬆裝配零件

      直覺式組裝，看一看便能輕鬆裝配零件

      看一看便能輕鬆裝配零件，依直覺組裝即大功告成。

      相容於其他飛利浦 Avent 餵哺產品

      相容於其他飛利浦 Avent 餵哺產品

      此吸乳器可與其他飛利浦 Avent 系列的餵哺產品搭配使用，包括 Classic 奶瓶和乳汁儲放瓶皆相容。飛利浦 Avent 亦提供一系列的胸部保養配件，不僅可幫助延長哺育母乳的時間，還能增進哺育時的舒適度。

      可拆卸零件不多，方便清潔

      由於可拆卸零件不多，因此清潔起來相當方便。您的乳汁絕對不會與軟管和底座裝置接觸。除了電子零件外，所有其他零件皆可放入洗碗機清洗。

      按下按鈕即可輕鬆操作

      單邊電動吸乳器非常適合需要經常吸乳的媽媽們，其特點在於只要按下按鈕，便可毫不費力地進行吸乳。

      技術規格

      • 產地

        英國

      • 材質

        吸乳器
        • 聚丙烯
        • 不含 BPA*
        奶瓶
        • 聚丙烯
        • 不含 BPA*
        奶嘴
        • 矽膠
        • 不含 BPA*

      • 產品內容

        吸乳器本體
        1  件
        底座裝置含軟管
        1  件
        標準尺寸的襯墊
        1  件
        Natural 奶瓶 4 盎司
        1  件
        超柔軟新生兒流量奶嘴
        1  件
        奶水儲存杯的密封蓋
        1  件
        乳墊試用包
        2 (2 個日用墊與 2 個夜用墊)  件
        備用膜墊
        1  件

      • 吸乳器

        材質
        不含 BPA*

      • 設計

        吸乳器設計
        輕巧設計
        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬口

      • 使用簡單

        吸乳器使用方式
        • 直覺式組裝
        • 方便清潔
        • 完全相容於系列產品

      • 發育階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 功能

        不必彎腰傾身
        可採舒適坐姿
        設定
        • 3 種吸乳設定
        • 1 種刺激模式
        柔軟按摩襯墊
        溫和刺激

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        • -{discount-value}

        最近檢視的產品

          • -{discount-value}

          獲獎記錄

          • 不含 BPA，遵守歐盟法規 10/2011