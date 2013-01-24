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吸乳器具備獨特設計，即使您坐直，也能讓乳汁直接從您的胸部流入奶瓶。如此一來您在吸乳時便可舒服地坐著：您無須向前傾，也能確保所有乳汁皆會流入奶瓶中。吸乳時您儘可輕鬆舒適地坐著，自然的姿勢更可幫助乳汁分泌。
開啟電源時，吸乳器會自動以溫和刺激模式開始運作，幫助您分泌乳汁。接著，您可從 3 種吸乳設定中選擇讓您感到最舒適的泌乳流速。
我們的按摩襯墊採用新式的柔軟絲絨材質，接觸皮膚時可提供舒適的溫暖觸感，因此能夠溫和刺激泌乳。襯墊的設計會溫和地模仿嬰兒的吸吮動作，有助於刺激泌乳。
幅度較寬的乳房形狀奶嘴有助鼓勵如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。
吸乳器的設計相當輕巧，可輕鬆握住放在胸部上。小巧輕盈的底座裝置擺放方便、易於拿取，即使在吸乳時也能操控自如。底座裝置的軟管只要纏繞於底座裝置即可收起來，讓攜帶和收納變得更加方便。裝置本身可裝配電池，隨時隨地皆能輕鬆使用。
看一看便能輕鬆裝配零件，依直覺組裝即大功告成。
此吸乳器可與其他飛利浦 Avent 系列的餵哺產品搭配使用，包括 Classic 奶瓶和乳汁儲放瓶皆相容。飛利浦 Avent 亦提供一系列的胸部保養配件，不僅可幫助延長哺育母乳的時間，還能增進哺育時的舒適度。
由於可拆卸零件不多，因此清潔起來相當方便。您的乳汁絕對不會與軟管和底座裝置接觸。除了電子零件外，所有其他零件皆可放入洗碗機清洗。
單邊電動吸乳器非常適合需要經常吸乳的媽媽們，其特點在於只要按下按鈕，便可毫不費力地進行吸乳。
產地
材質
產品內容
吸乳器
設計
使用簡單
發育階段
功能