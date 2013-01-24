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輕巧透氣的安撫奶嘴
使用能讓寶寶肌膚透氣的安撫奶嘴來安撫寶寶。飛利浦 Avent ultra air 具備更大透氣孔，能讓肌膚保持乾爽。安撫奶嘴的輕巧擋片專為最大通風效果而設計。提供多種顏色與設計。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
輕巧透氣的安撫奶嘴
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輕巧透氣的安撫奶嘴
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ultra air 的設計可提供最佳空氣流動，讓寶寶的敏感肌膚自在呼吸。
這款安撫奶嘴採用透氣設計，提供最佳空氣流動，在安撫時讓小寶貝的肌膚保持乾爽。
ultra air 的輕巧擋片和特殊的圓滑邊緣設計，讓寶寶倍感舒適。
寶寶知道自己喜歡什麼！我們詢問了許多媽媽，藉此瞭解他們的小寶貝對於我們觸感舒適的矽膠奶嘴有何反應，平均有 98% 的人表示他們的寶寶可以接受飛利浦 Avent ultra soft 和 ultra air 安撫奶嘴。
這款具絲綢般柔滑質感的矽膠奶嘴，能讓您的小寶貝倍感柔緩舒適。
我們的對稱式可折疊矽膠奶嘴能配合寶寶成長階段上下顎、牙齒與牙齦的發展進程。
ultra air 旅行收藏盒亦可作為消毒盒使用，您只需要加些水並放入微波爐即可。輕鬆靜置冷卻即可清潔完畢，以供下次使用。