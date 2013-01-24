98% 的嬰兒接受我們的 ultra air 安撫奶嘴*

寶寶知道自己喜歡什麼！我們詢問了許多媽媽，藉此瞭解他們的小寶貝對於我們觸感舒適的矽膠奶嘴有何反應，平均有 98% 的人表示他們的寶寶可以接受飛利浦 Avent ultra soft 和 ultra air 安撫奶嘴。