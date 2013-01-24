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Philips Avent

ultra air 安撫奶嘴

SCF344/21
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 輕巧透氣的安撫奶嘴 輕巧透氣的安撫奶嘴 輕巧透氣的安撫奶嘴
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    Philips Avent ultra air 安撫奶嘴

    SCF344/21
    1 獲獎記錄

    輕巧透氣的安撫奶嘴

    使用能讓寶寶肌膚透氣的安撫奶嘴來安撫寶寶。飛利浦 Avent ultra air 具備更大透氣孔，能讓肌膚保持乾爽。安撫奶嘴的輕巧擋片專為最大通風效果而設計。提供多種顏色與設計。 查看所有優點

    Philips Avent ultra air 安撫奶嘴

    輕巧透氣的安撫奶嘴

    使用能讓寶寶肌膚透氣的安撫奶嘴來安撫寶寶。飛利浦 Avent ultra air 具備更大透氣孔，能讓肌膚保持乾爽。安撫奶嘴的輕巧擋片專為最大通風效果而設計。提供多種顏色與設計。 查看所有優點

    輕巧透氣的安撫奶嘴

    使用能讓寶寶肌膚透氣的安撫奶嘴來安撫寶寶。飛利浦 Avent ultra air 具備更大透氣孔，能讓肌膚保持乾爽。安撫奶嘴的輕巧擋片專為最大通風效果而設計。提供多種顏色與設計。 查看所有優點

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    輕巧透氣的安撫奶嘴

    使用能讓寶寶肌膚透氣的安撫奶嘴來安撫寶寶。飛利浦 Avent ultra air 具備更大透氣孔，能讓肌膚保持乾爽。安撫奶嘴的輕巧擋片專為最大通風效果而設計。提供多種顏色與設計。 查看所有優點

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      • 0 到 6 個月
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      • 2 組
      4 個超大透氣孔

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      ultra air 的設計可提供最佳空氣流動，讓寶寶的敏感肌膚自在呼吸。

      在安撫時讓肌膚保持乾爽

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      這款安撫奶嘴採用透氣設計，提供最佳空氣流動，在安撫時讓小寶貝的肌膚保持乾爽。

      圓滑邊緣設計，柔緩舒適

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      98% 的嬰兒接受我們的 ultra air 安撫奶嘴*

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      寶寶知道自己喜歡什麼！我們詢問了許多媽媽，藉此瞭解他們的小寶貝對於我們觸感舒適的矽膠奶嘴有何反應，平均有 98% 的人表示他們的寶寶可以接受飛利浦 Avent ultra soft 和 ultra air 安撫奶嘴。

      具絲綢般柔滑質感的奶嘴，提供舒適感受

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      設計有助於口部自然發展

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      可在單一收納盒中輕鬆消毒和存放

      可在單一收納盒中輕鬆消毒和存放

      ultra air 旅行收藏盒亦可作為消毒盒使用，您只需要加些水並放入微波爐即可。輕鬆靜置冷卻即可清潔完畢，以供下次使用。

      技術規格

      • 產品內容

        ultra air 安撫奶嘴
        2  件

      • 內附配件

        消毒/攜帶盒

      • 安全

        安全拉環
        不含 BPA

      • 衛生

        容易清潔
        可以消毒
        可用洗碗機清洗

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          獲獎記錄

          • 據 2016 年至 2017 年的美國消費者測試顯示，在使用飛利浦 Avent 的 ultra air 和 ultra soft 安撫奶嘴的 0 到 6 個月與 6 到 18 個月的寶寶之中，接受程度平均為 98%。
          • 基於衛生考量，使用 4 週後應更換安撫奶嘴
          • 全球第 1 安撫奶嘴品牌
          • 2014 年度製造商