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Philips Avent

幼童杯

SCF600/11
Avent
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  • 由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子 由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子 由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子
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    Philips Avent 幼童杯

    SCF600/11

    由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子

    飛利浦 AVENT 不含 BPA 的魔術防漏水杯，防漏效果驚人，不論是搖動、拋丟或放置在一旁都不會滲漏，而且飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配防脹氣奶瓶的閥門，保證不溢出。 查看所有優點

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    飛利浦 AVENT 不含 BPA 的魔術防漏水杯，防漏效果驚人，不論是搖動、拋丟或放置在一旁都不會滲漏，而且飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配防脹氣奶瓶的閥門，保證不溢出。 查看所有優點

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    飛利浦 AVENT 不含 BPA 的魔術防漏水杯，防漏效果驚人，不論是搖動、拋丟或放置在一旁都不會滲漏，而且飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配防脹氣奶瓶的閥門，保證不溢出。 查看所有優點

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      • 6 個月以上 柔軟鴨嘴
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      零件均可放入洗碗機，清洗方便

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      技術規格

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        柔軟鴨嘴
        1  件
        魔術防漏水杯 (200 毫升/ 7 盎司)
        1  件

      • 發育階段

        階段
        6 - 12 個月

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