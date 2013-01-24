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由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子
飛利浦 AVENT 不含 BPA 的魔術防漏水杯，防漏效果驚人，不論是搖動、拋丟或放置在一旁都不會滲漏，而且飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配防脹氣奶瓶的閥門，保證不溢出。 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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