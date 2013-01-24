外出使用衛生

飛利浦 Avent 魔術防漏水杯系列可讓您輕鬆訓練寶寶使用杯子。掀蓋式彈蓋可隨時保持鴨嘴清潔，即使外出使用也沒問題。魔術防漏水杯防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。 查看所有優點