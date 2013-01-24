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Philips Avent

幼童杯

SCF602/22
Avent
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  • 外出使用衛生 外出使用衛生 外出使用衛生
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    Philips Avent 幼童杯

    SCF602/22

    外出使用衛生

    飛利浦 Avent 魔術防漏水杯系列可讓您輕鬆訓練寶寶使用杯子。掀蓋式彈蓋可隨時保持鴨嘴清潔，即使外出使用也沒問題。魔術防漏水杯防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。 查看所有優點

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    Philips Avent 幼童杯

    外出使用衛生

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      杯子零件少，容易清洗及組裝

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      整個杯子都能消毒，替衛生把關

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      零件均可放入洗碗機，清洗方便

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      技術規格

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        素面杯 260 毫升 / 9 盎司
        2  件
        翻蓋式嘴蓋
        2  件
        訓練握把
        2  件
        硬式鴨嘴
        2  件

      • 發育階段

        階段
        12 個月以上

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