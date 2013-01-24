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外出使用衛生
飛利浦 Avent 魔術防漏水杯系列可讓您輕鬆訓練寶寶使用杯子。掀蓋式彈蓋可隨時保持鴨嘴清潔，即使外出使用也沒問題。魔術防漏水杯防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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專利閥門可控制流量以避免溢出，即使倒握奶瓶或倒放也沒問題。
耐咬鴨嘴能讓孩子使用杯子自在喝飲品，適合長牙的寶寶
握把特別貼合，讓小手能舒適握持。拆裝握把都容易，無論有無握把都能使用杯子
杯身上標示刻度尺，讓您輕鬆為兒童準備飲品
翻蓋式嘴蓋能隨時確保衛生，不論是在家或是外出，都能保持鴨嘴清潔。
水杯、鴨嘴及握把可與飛利浦 Avent 全系列產品搭配使用，直接接上吸乳器，或在餵食的時候，以奶嘴取代鴨嘴。柔軟鴨嘴及握把也能放在奶瓶上，讓您輕鬆將奶瓶改為杯子