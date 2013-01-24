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外出使用衛生
飛利浦 AVENT 快速流量杯是好動幼兒的理想選擇。防漏效果驚人，不論是搖動或都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。快速流量杯擁有翻蓋式嘴蓋和智慧型側扣夾，方便您固定於皮帶或嬰兒車上。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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專利閥門可控制流量以避免溢出，即使倒握奶瓶或倒放也沒問題。
專為耐咬特性而設計的鴨嘴，提供快速流量，且水杯容量更大，適合好動幼兒
翻蓋式嘴蓋能隨時確保衛生，不論是在家或是外出，都能保持鴨嘴清潔。
適合所有飛利浦 Avent 杯子與奶瓶。杯子也可以與其他系列產品完全互換，接上吸乳器或以螺紋圈及奶嘴代替鴨嘴