外出使用衛生

飛利浦 Avent 幼兒飲水杯可讓您的寶寶輕鬆地從奶瓶餵哺改為使用杯子。掀蓋式彈蓋可隨時保持鴨嘴清潔，即使外出使用也沒問題。防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便 查看所有優點