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Philips Avent

Avent 裝飾杯

SCF609/01
Avent
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  • 外出使用衛生 外出使用衛生 外出使用衛生
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    Philips Avent Avent 裝飾杯

    SCF609/01

    外出使用衛生

    飛利浦 Avent 快速流量杯是好動幼兒的理想選擇。防漏效果驚人，不論是搖動或都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。快速流量杯擁有翻蓋式嘴蓋和智慧型側扣夾，方便您固定於皮帶或嬰兒車上。 查看所有優點

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    Philips Avent Avent 裝飾杯

    外出使用衛生

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      可拆式側扣夾方便您固定於皮帶或嬰兒車

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      零件均可放入洗碗機，清洗方便

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      技術規格

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        裝飾杯 340ml / 12oz
        1  件
        翻蓋式嘴蓋
        1  件
        皮帶/ 嬰兒車扣夾
        1  件
        快速流量鴨嘴
        1  件

      • 發育階段

        階段
        18 個月以上

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