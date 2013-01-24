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Philips Avent

Avent 多功能儲存杯組

SCF612/10
Avent
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  • 飛利浦 AVENT 儲存系統，方便儲存 飛利浦 AVENT 儲存系統，方便儲存 飛利浦 AVENT 儲存系統，方便儲存
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    Philips Avent Avent 多功能儲存杯組

    SCF612/10

    飛利浦 AVENT 儲存系統，方便儲存

    飛利浦 AVENT VIA 是一套多功能且省空間的儲存系統，能陪著您的寶寶一同成長。您只需要用同一個杯子，就能為寶寶儲存乳汁與嬰兒食物，並可搭配所有的飛利浦 AVENT 吸乳器與奶嘴。 查看所有優點

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      • 收納
      方便整理

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      便於貼標籤的杯子可幫助您追蹤日期與內容物

      「帶著走」的最佳選擇

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      防漏旋轉系統

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      可搭配所有飛利浦 Avent 吸乳器與奶嘴

      母乳儲存容器相容於飛利浦 Avent 吸乳器與奶嘴。

      適用於冰箱

      飛利浦 Avent 杯可冷藏或冷凍，也可用洗碗機清洗

      技術規格

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        奶水儲存杯蓋
        10  件
        奶水儲存杯轉接器
        2  件
        已消毒的 VIA 儲存杯 (180 毫升/ 6 盎司)
        10  件

      • 材質

        不含 BPA*

      • 輕巧設計

        適合外出攜帶使用
        旅遊的最佳選擇
        可疊放

      • 發育階段

        階段
        • 0 - 6 個月
        • 6 - 12 個月

      • 功能

        不漏水
        旋轉蓋

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