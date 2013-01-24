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Philips Avent

VIA 多功能副食儲存容器組

SCF613/20
Avent
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    Philips Avent VIA 多功能副食儲存容器組

    SCF613/20

    一種系統 - 多種選擇

    VIA 是一套多功能且省空間的儲存系統，可和您的寶貝一同長大。VIA 儲存杯很適合儲放及運輸美味的家庭餐點。

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    一種系統 - 多種選擇

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      您可以輕鬆地在堅固、可疊放且防漏的杯子上做記號以便放入冰箱。請使用 VIA 儲存杯來儲放家庭自製的餐點、點心與零食。

      防漏旋轉系統

      防漏旋轉系統

      可與其他飛利浦 Avent 產品搭配

      使用同一個杯子儲放及餵哺。以飛利浦 Avent 數位或電動奶瓶與嬰兒食品加熱器來餵哺溫熱的食物

      技術規格

      • 產地

        英國

      • 產品內容

        奶水儲存杯蓋
        20  件
        儲存杯 (240 毫升/8 盎司)
        10  件
        已消毒的 VIA 儲存杯 (180 毫升/ 6 盎司)
        10  件
        餵食湯匙
        2  件
        食譜指南
        1  件

      • 材質

        不含 BPA*

      • 發育階段

        階段
        • 0-6 個月
        • 0 - 6 個月
        • 6 - 12 個月

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