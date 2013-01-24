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一種系統 - 多種選擇
VIA 是一套多功能且省空間的儲存系統，可和您的寶貝一同長大。VIA 儲存杯很適合儲放及運輸美味的家庭餐點。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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便於貼標籤的杯子可幫助您追蹤日期與內容物
儲存及攜帶的理想產品
您可以輕鬆地在堅固、可疊放且防漏的杯子上做記號以便放入冰箱。請使用 VIA 儲存杯來儲放家庭自製的餐點、點心與零食。
使用同一個杯子儲放及餵哺。以飛利浦 Avent 數位或電動奶瓶與嬰兒食品加熱器來餵哺溫熱的食物
產地
產品內容
材質
發育階段