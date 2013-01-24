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順利、有效的餵哺
飛利浦 AVENT Airflex 防脹氣奶瓶使用獨特的 AVENT Airflex 奶嘴，可使餵哺順利、有效，並可配合嬰兒自然的進食節奏。Airflex 奶嘴讓嬰兒更容易在乳房與奶瓶間轉換。 查看所有優點
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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產品內容
奶瓶
設計
發育階段