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Philips Avent

Classic 嬰兒奶瓶

SCF640/27
Avent
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  • 順利、有效的餵哺 順利、有效的餵哺 順利、有效的餵哺
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    Philips Avent Classic 嬰兒奶瓶

    SCF640/27

    順利、有效的餵哺

    飛利浦 AVENT Airflex 防脹氣奶瓶使用獨特的 AVENT Airflex 奶嘴，可使餵哺順利、有效，並可配合嬰兒自然的進食節奏。Airflex 奶嘴讓嬰兒更容易在乳房與奶瓶間轉換。 查看所有優點

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      順利、有效的餵哺

      臨床實驗證明可減少脹氣的發生

      • 2 個奶瓶
      • 4 盎司/125 毫升
      • 新生兒流量奶嘴頭
      • 0 個月以上
      可輕易結合親餵與瓶餵

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      幅度較寬的乳房形狀奶嘴有助鼓勵如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵

      內含 Airflex 單向閥

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      Avent Airflex 防脹氣奶瓶使用可配合嬰兒自然進食動作的 Airflex 單向閥。

      臨床實驗證明可減少脹氣的發生

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      臨床實驗顯示，2 週大的嬰兒以 Avent 奶瓶餵食時，發生脹氣的機會比使用傳統奶瓶要低 (www.philips.com/Avent)

      技術規格

      • 產品內容

        Airflex 防脹氣奶瓶 (125 毫升/ 4 盎司)
        2  件

      • 奶瓶

        125  盎司
        材質
        堅固耐用

      • 設計

        奶瓶設計
        • 組裝簡易
        • 容易清潔
        • 握持舒適方便
        • 寬口

      • 發育階段

        階段
        • 0-6 個月
        • 0 - 6 個月

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