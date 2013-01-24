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以自然的方式使用奶瓶餵哺
飛利浦 Avent 濃型餵哺奶嘴最適合麥片或湯品等質地較為濃稠的食物。奶嘴採用創新的瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，可輕鬆結合乳房餵哺與奶瓶餵哺。 查看所有優點
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以自然的方式使用奶瓶餵哺
飛利浦 Avent 濃型餵哺奶嘴最適合麥片或湯品等質地較為濃稠的食物。奶嘴採用創新的瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，可輕鬆結合乳房餵哺與奶瓶餵哺。 查看所有優點
此款奶嘴由矽膠製成，材質不含 BPA (遵守 EU 指令規定 2011/8/EU)
創新的雙閥門設計可將空氣排入奶瓶，而非寶寶的肚子內，進而減少脹氣與不適。
幅度較寬的乳房形狀奶嘴有助鼓勵如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。
奶嘴內的瓣片可提高柔軟度與彈性，避免奶嘴凹陷，讓寶寶在餵哺過程中感到更舒適滿足。
使用 Natural 餵哺奶嘴時建議僅搭配 Natural 系列奶瓶使用。
飛利浦 Avent 系列提供四種不同流量設計，因應寶寶成長階段調整所需流量。請記住，因為寶寶成長的速度不同，年齡指標僅供參考。飛利浦 Avent 系列提供 1 孔新生兒流量奶嘴 (0M+)、雙孔慢速流量奶嘴 (1M+)、3 孔中速流量奶嘴 (3M+) 與 4 孔快速流量奶嘴 (6M+)。所有奶嘴都是兩包一套。
您可使用濃型餵哺奶嘴讓寶寶享用較為濃稠的食物，滿足寶寶健康成長需求。我們建議採用本款奶嘴餵哺 AR (濃化) 牛奶、混合嬰兒米精的牛奶、混合嬰兒食品的牛奶、粥、濃湯等…
發育階段
材質
奶嘴
產品內容
設計
功能