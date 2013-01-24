可輕鬆搭配哺乳使用

我們的 Natural 玻璃奶瓶可協助讓瓶餵方式變得更加自然，不論是對您或寶寶都一樣輕鬆。我們的奶嘴為舒適瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。 查看所有優點