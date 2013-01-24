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Philips Avent

Natural 嬰兒玻璃奶瓶

SCF673/17
Avent
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Avent
  • 可輕鬆搭配哺乳使用 可輕鬆搭配哺乳使用 可輕鬆搭配哺乳使用
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    Philips Avent Natural 嬰兒玻璃奶瓶

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    可輕鬆搭配哺乳使用

    我們的 Natural 玻璃奶瓶可協助讓瓶餵方式變得更加自然，不論是對您或寶寶都一樣輕鬆。我們的奶嘴為舒適瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。 查看所有優點

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      可輕鬆搭配哺乳使用

      自然吻合含乳嘴形

      • 1 個奶瓶
      • 8 盎司/240 毫升
      • 慢速流量奶嘴頭
      • 1 個月以上
      耐熱

      耐熱

      Natural 玻璃奶瓶耐熱且能承受激烈溫度變化，因此可以安全存放在冰箱裡、進行加熱，也可以放心消毒。

      幅度較寬的乳房形狀奶嘴，有助於自然含吮動作

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      幅度較寬的乳房形狀奶嘴有助鼓勵如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。

      兼具柔軟度與彈性的奶嘴採用獨特的瓣片設計，避免奶嘴凹陷

      兼具柔軟度與彈性的奶嘴採用獨特的瓣片設計，避免奶嘴凹陷

      奶嘴內的瓣片可提高柔軟度與彈性，避免奶嘴凹陷，讓寶寶在餵哺過程中感到更舒適滿足。

      先進防脹氣系統，採用創新雙氣閥

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      創新的雙閥門設計可將空氣排入奶瓶，而非寶寶的肚子內，進而減少脹氣與不適。

      使用容易好清洗，組裝快速又簡單

      使用容易好清洗，組裝快速又簡單

      奶瓶的瓶頸設計較寬，容易裝填和清理。組成零件很少，組裝過程快速又簡單。

      奶瓶不含 BPA*

      奶瓶不含 BPA*

      飛利浦 Avent Natural 奶瓶採用不含 BPA* 的材質 (玻璃、聚丙烯及矽膠) 製成。

      醫療級玻璃

      採用高級硼矽酸玻璃，確保最高品質，打造最優純度。

      相容於飛利浦 Avent 系列產品

      飛利浦 Avent Natural 奶瓶可搭配飛利浦 Avent 系列產品，但不包括 Classic 奶瓶和握把。Natural 奶瓶只能搭配 Natural 奶嘴使用。

      技術規格

      • 材質

        奶瓶
        • 不含 BPA*
        • 玻璃
        奶嘴
        • 矽膠
        • 不含 BPA*
        不含 BPA*
        奶瓶採用硼矽酸 Type 1 玻璃製成；矽膠奶嘴；螺紋圈採 PP 材質 (聚丙烯) 製成

      • 產品內容

        嬰兒奶瓶
        1  件

      • 奶瓶

        材質
        不含 BPA*
        8 盎司/240 毫升

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬口

      • 使用簡單

        使用簡單
        • 組裝簡易
        • 容易清潔
        • 握持舒適方便
        • 可以洗碗機清洗、可微波

      • 發育階段

        階段
        0-12 個月

      • 功能

        含吮
        輕鬆結合哺乳與奶瓶餵哺
        奶嘴
        • 獨特舒適的瓣片
        • 先進的防脹氣系統
        • 超柔軟奶嘴，彈性十足
        • 自然吻合含乳嘴形

      • 尺寸與重量

        尺寸
        高度：8.7 公分；直徑：6.6 公分
        重量
        1 個奶瓶：14.67 公克

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            • 不含 BPA，遵守歐盟法規 10/2011