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可輕鬆搭配哺乳使用
我們的 Natural 玻璃奶瓶可協助讓瓶餵方式變得更加自然，不論是對您或寶寶都一樣輕鬆。我們的奶嘴為舒適瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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我們的 Natural 玻璃奶瓶可協助讓瓶餵方式變得更加自然，不論是對您或寶寶都一樣輕鬆。我們的奶嘴為舒適瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。 查看所有優點
Natural 玻璃奶瓶耐熱且能承受激烈溫度變化，因此可以安全存放在冰箱裡、進行加熱，也可以放心消毒。
幅度較寬的乳房形狀奶嘴有助鼓勵如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。
奶嘴內的瓣片可提高柔軟度與彈性，避免奶嘴凹陷，讓寶寶在餵哺過程中感到更舒適滿足。
創新的雙閥門設計可將空氣排入奶瓶，而非寶寶的肚子內，進而減少脹氣與不適。
奶瓶的瓶頸設計較寬，容易裝填和清理。組成零件很少，組裝過程快速又簡單。
飛利浦 Avent Natural 奶瓶採用不含 BPA* 的材質 (玻璃、聚丙烯及矽膠) 製成。
採用高級硼矽酸玻璃，確保最高品質，打造最優純度。
飛利浦 Avent Natural 奶瓶可搭配飛利浦 Avent 系列產品，但不包括 Classic 奶瓶和握把。Natural 奶瓶只能搭配 Natural 奶嘴使用。
奶瓶
設計
產品內容
使用簡單
功能
尺寸與重量
SCF656/23
SCF655/23
SCF654/23
SCF653/23
SCF652/23
SCF651/23