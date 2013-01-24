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Philips Avent

Avent 多功能儲存杯組

SCF680/04
Avent
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  • 容易儲存及餵哺母乳 容易儲存及餵哺母乳 容易儲存及餵哺母乳
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    Philips Avent Avent 多功能儲存杯組

    SCF680/04

    容易儲存及餵哺母乳

    飛利浦 Avent SCF680/04 多功能儲存杯組適用於將奶水存儲於冰箱或冷藏室。請將存儲瓶接上吸乳器，直接將乳汁注入存儲瓶。餵哺時，請直接將密封蓋換成奶嘴 (未附奶嘴) 查看所有優點

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      直接將母乳吸至儲存杯組中

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      奶瓶由 PP 製成，不含 BPA

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      技術規格

      • 產品內容

        多功能儲存杯組 (125 毫升/ 4 盎司)
        4  件
        奶水儲存杯的密封蓋
        4  件
        螺紋圈
        4  件

      • 設計

        奶瓶設計
        • 組裝簡易
        • 容易清潔
        • 握持舒適方便
        • 寬口
        使用簡單
        迷你型

      • 儲存系統

        收納
        • 奶水存儲工具
        • 可用洗碗機清洗
        • 可冷凍
        • 可消毒
        • 可置於冰箱
        • 可搭配飛利浦 Avent 系列產品

      • 發育階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 材質

        不含 BPA*

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