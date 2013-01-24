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容易儲存及餵哺母乳
飛利浦 Avent SCF680/04 多功能儲存杯組適用於將奶水存儲於冰箱或冷藏室。請將存儲瓶接上吸乳器，直接將乳汁注入存儲瓶。餵哺時，請直接將密封蓋換成奶嘴 (未附奶嘴) 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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產品內容
設計
儲存系統
發育階段
材質