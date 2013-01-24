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臨床實驗證明可減少脹氣與不適*
我們的 Classic 奶瓶 30 年來深受媽媽們信賴，並成為許多媽媽的理想選擇。奶瓶經特殊設計，實現輕鬆愉快的餵哺經驗，經臨床實驗證明可減少脹氣與不適。* 查看所有優點
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臨床實驗證明可減少脹氣與不適*
我們的 Classic 奶瓶 30 年來深受媽媽們信賴，並成為許多媽媽的理想選擇。奶瓶經特殊設計，實現輕鬆愉快的餵哺經驗，經臨床實驗證明可減少脹氣與不適。* 查看所有優點
奶嘴上的獨特氣閥會配合寶寶的餵哺節奏。能依寶寶選擇的節奏控制奶水流量，大幅減少過量餵食、溢奶、打嗝及腸胃脹氣的情況
睡眠與營養對寶寶的健康和心情愉快極為重要。市面上曾進行一項隨機臨床試驗，研究嬰兒奶瓶設計是否對「嬰兒行為」有所影響。飛利浦 Avent Classic 奶瓶經證實可減輕寶寶不適感，比起其他相似奶瓶，每天少 28 分鐘 (飛利浦 46 分鐘 vs 他牌 74 分鐘，p=0.05)。這項結果在夜晚格外準確。**
防脹氣奶瓶的瓶身採用獨特設計，即使是寶寶的可愛小手，也能以任何方向輕易抓握，大幅提升舒適度。
餵哺寶寶時，奶嘴上的獨特氣閥可讓空氣進入奶瓶，而不是寶寶的肚子。*
飛利浦 Avent Classic 奶瓶能與飛利浦 Avent 系列產品 (除了 Natural 奶瓶外) 搭配使用。我們建議您使用 Classic 奶瓶時，務必搭配 Classic 奶嘴。
飛利浦 Avent Classic+ 防脹氣奶瓶採用不含 BPA* 的材質製成 (聚丙烯)。
奶瓶的瓶頸設計較寬，容易裝填和清理。組成零件很少，組裝過程快速又簡單。
飛利浦 Avent Classic 奶瓶會配合配合寶寶的成長，提供不同流量。請記住，因為寶寶成長的速度不同，年齡指標僅供參考。所有奶嘴都是兩入裝。
請務必搭配轉接環 (隨附於飛利浦 Avent Classic 奶瓶中) 使用飛利浦 Avent Classic 奶瓶。
奶瓶
設計
發育階段
使用簡單
功能
材質
產品內容
相容性