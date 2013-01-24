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Philips Avent

Classic 嬰兒奶瓶

SCF685/27
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 臨床實驗證明可減少脹氣與不適* 臨床實驗證明可減少脹氣與不適* 臨床實驗證明可減少脹氣與不適*
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    Philips Avent Classic 嬰兒奶瓶

    SCF685/27
    1 獲獎記錄

    臨床實驗證明可減少脹氣與不適*

    我們的 Classic 奶瓶 30 年來深受媽媽們信賴，並成為許多媽媽的理想選擇。奶瓶經特殊設計，實現輕鬆愉快的餵哺經驗，經臨床實驗證明可減少脹氣與不適。* 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    Philips Avent Classic 嬰兒奶瓶

    臨床實驗證明可減少脹氣與不適*

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      臨床實驗證明可減少脹氣與不適*

      30 年經驗值得信賴

      • 2 個奶瓶
      • 9 盎司/260 毫升
      • 慢速流量奶嘴頭
      • 1 個月以上
      奶嘴上的獨特氣閥讓含吮更加容易

      奶嘴上的獨特氣閥讓含吮更加容易

      奶嘴上的獨特氣閥會配合寶寶的餵哺節奏。能依寶寶選擇的節奏控制奶水流量，大幅減少過量餵食、溢奶、打嗝及腸胃脹氣的情況

      經臨床證明能有效減輕不適感

      經臨床證明能有效減輕不適感

      睡眠與營養對寶寶的健康和心情愉快極為重要。市面上曾進行一項隨機臨床試驗，研究嬰兒奶瓶設計是否對「嬰兒行為」有所影響。飛利浦 Avent Classic 奶瓶經證實可減輕寶寶不適感，比起其他相似奶瓶，每天少 28 分鐘 (飛利浦 46 分鐘 vs 他牌 74 分鐘，p=0.05)。這項結果在夜晚格外準確。**

      高舒適的人體工學外形

      高舒適的人體工學外形

      防脹氣奶瓶的瓶身採用獨特設計，即使是寶寶的可愛小手，也能以任何方向輕易抓握，大幅提升舒適度。

      臨床證明有效的防脹氣系統

      臨床證明有效的防脹氣系統

      餵哺寶寶時，奶嘴上的獨特氣閥可讓空氣進入奶瓶，而不是寶寶的肚子。*

      可搭配飛利浦 Avent 系列產品

      可搭配飛利浦 Avent 系列產品

      飛利浦 Avent Classic 奶瓶能與飛利浦 Avent 系列產品 (除了 Natural 奶瓶外) 搭配使用。我們建議您使用 Classic 奶瓶時，務必搭配 Classic 奶嘴。

      不含 BPA*

      不含 BPA*

      飛利浦 Avent Classic+ 防脹氣奶瓶採用不含 BPA* 的材質製成 (聚丙烯)。

      使用容易好清洗，組裝快速又簡單

      使用容易好清洗，組裝快速又簡單

      奶瓶的瓶頸設計較寬，容易裝填和清理。組成零件很少，組裝過程快速又簡單。

      提供不同流量的奶嘴

      提供不同流量的奶嘴

      飛利浦 Avent Classic 奶瓶會配合配合寶寶的成長，提供不同流量。請記住，因為寶寶成長的速度不同，年齡指標僅供參考。所有奶嘴都是兩入裝。

      務必使用轉接環

      務必使用轉接環

      請務必搭配轉接環 (隨附於飛利浦 Avent Classic 奶瓶中) 使用飛利浦 Avent Classic 奶瓶。

      技術規格

      • 奶瓶

        材質
        不含 BPA*

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 加寬瓶口

      • 發育階段

        階段
        0-12 個月

      • 使用簡單

        奶瓶使用
        • 容易清潔
        • 握持舒適方便
        使用簡單
        • 可以洗碗機清洗、可微波
        • 5 個零件

      • 功能

        含吮
        • 容易含吮
        • 幫助寶寶適應奶嘴
        奶嘴
        • 兩件式防脹氣系統
        • 縮放以配合餵哺節奏

      • 材質

        奶瓶
        • 不含 BPA*
        • 聚丙烯
        奶嘴
        • 不含 BPA*
        • 柔軟矽膠材質

      • 產品內容

        嬰兒奶瓶
        2  件

      • 相容性

        相容於
        吸乳器、VIA 儲存杯及 Classic 奶嘴

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            獲獎記錄

            • 不含 BPA，遵守歐盟法規 10/2011
            • ** 一項臨床研究顯示，2 週歲大的嬰兒以 Avent 奶瓶餵食時，腹部產生不適感的機會比使用傳統奶瓶要低，在夜間尤其明顯。