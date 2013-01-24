搜尋關鍵字
寬口的乳房形狀奶嘴有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作。讓寶寶舒適喝奶，更加心滿意足。
如肌膚般柔軟的材質更貼近母乳餵哺方式，讓您的寶寶輕鬆接受乳房餵哺與奶瓶餵哺。
螺旋設計在奶嘴內部結合舒適瓣片，可提高柔軟度與彈性，進而確保自然的舌頭動作不會造成奶嘴凹陷。讓寶寶在餵哺過程中感到更舒適滿足。
把空氣排出寶寶的肚子，進而減少不安與不適。
瓶身採用獨特設計，即使是寶寶的可愛小手，以任何方向都能輕鬆握住奶瓶，讓寶寶倍感舒適。
新款飛利浦 Avent Natural 奶瓶可搭配飛利浦 Avent 系列產品，但不包括 Classic 奶瓶和握把。Natural 奶瓶只能搭配 Natural 奶嘴使用。
飛利浦 Avent Natural 奶瓶採用不含 BPA* 的材質 (聚丙烯) 製成。
奶瓶的瓶頸設計較寬，容易裝填和清理。組成零件很少，組裝過程快速又簡單。
飛利浦 Avent Natural 奶瓶針對寶寶的每個發展階段，提供 4 種尺寸的奶瓶與 7 種不同的奶嘴。隨著寶寶的成長與發展，皆有不同柔軟度、彈性和設計的奶嘴，以及增大的流量與奶瓶尺寸可供選擇。
材質
產品內容
奶瓶
設計
使用簡單
發育階段
功能
SCF656/23
SCF655/23
SCF654/23
SCF653/23
SCF652/23
SCF651/23