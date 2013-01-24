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Philips Avent

Natural 嬰兒奶瓶

SCF690/13
Avent
1 獲獎記錄
Avent
  • 以最自然的方式使用奶瓶餵哺 以最自然的方式使用奶瓶餵哺 以最自然的方式使用奶瓶餵哺
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    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    SCF690/13
    1 獲獎記錄

    以最自然的方式使用奶瓶餵哺

    新款奶瓶採用如肌膚般柔軟的奶嘴材質與彈性螺旋設計，更貼近母乳餵哺方式。舒適瓣片和自然形狀奶嘴有助於自然含吮動作，輕鬆結合親餵和瓶餵。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    以最自然的方式使用奶瓶餵哺

    新款奶瓶採用如肌膚般柔軟的奶嘴材質與彈性螺旋設計，更貼近母乳餵哺方式。舒適瓣片和自然形狀奶嘴有助於自然含吮動作，輕鬆結合親餵和瓶餵。 查看所有優點

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      以最自然的方式使用奶瓶餵哺

      自然吻合含乳嘴形

      • 1 個奶瓶
      • 4 盎司/125 毫升
      • 超柔軟新生兒流量奶嘴
      • 0 個月以上
      幅度較寬的乳房形狀奶嘴，有助於自然含吮動作

      幅度較寬的乳房形狀奶嘴，有助於自然含吮動作

      寬口的乳房形狀奶嘴有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作。讓寶寶舒適喝奶，更加心滿意足。

      柔軟膚觸的奶嘴專為自然餵哺設計

      柔軟膚觸的奶嘴專為自然餵哺設計

      如肌膚般柔軟的材質更貼近母乳餵哺方式，讓您的寶寶輕鬆接受乳房餵哺與奶瓶餵哺。

      彈性螺旋設計結合舒適瓣片

      彈性螺旋設計結合舒適瓣片

      螺旋設計在奶嘴內部結合舒適瓣片，可提高柔軟度與彈性，進而確保自然的舌頭動作不會造成奶嘴凹陷。讓寶寶在餵哺過程中感到更舒適滿足。

      獨特防脹氣閥門技術

      獨特防脹氣閥門技術

      把空氣排出寶寶的肚子，進而減少不安與不適。

      高舒適的人體工學外形

      高舒適的人體工學外形

      瓶身採用獨特設計，即使是寶寶的可愛小手，以任何方向都能輕鬆握住奶瓶，讓寶寶倍感舒適。

      可搭配飛利浦 Avent Natural 系列產品

      可搭配飛利浦 Avent Natural 系列產品

      新款飛利浦 Avent Natural 奶瓶可搭配飛利浦 Avent 系列產品，但不包括 Classic 奶瓶和握把。Natural 奶瓶只能搭配 Natural 奶嘴使用。

      奶瓶不含 BPA*

      奶瓶不含 BPA*

      飛利浦 Avent Natural 奶瓶採用不含 BPA* 的材質 (聚丙烯) 製成。

      使用容易好清洗，組裝快速又簡單

      使用容易好清洗，組裝快速又簡單

      奶瓶的瓶頸設計較寬，容易裝填和清理。組成零件很少，組裝過程快速又簡單。

      專為寶寶不斷改變的需求所設計

      飛利浦 Avent Natural 奶瓶針對寶寶的每個發展階段，提供 4 種尺寸的奶瓶與 7 種不同的奶嘴。隨著寶寶的成長與發展，皆有不同柔軟度、彈性和設計的奶嘴，以及增大的流量與奶瓶尺寸可供選擇。

      技術規格

      • 發育階段

        階段
        0-6 個月
        材質
        不含 BPA*

      • 產品內容

        嬰兒奶瓶
        1  件
        奶瓶
        • 聚丙烯
        • 不含 BPA*
        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬口
        奶嘴
        • 不含 BPA*
        • 矽膠

      • 功能

        防脹氣閥
        先進的防脹氣系統

      • 使用簡單

        奶瓶使用
        • 握持舒適方便
        • 組裝簡易
        • 容易清潔

      • 功能

        含吮
        • 自然吻合含乳嘴形
        • 輕鬆結合哺乳與奶瓶餵哺
        奶嘴
        • 獨特舒適的瓣片
        • 超柔軟奶嘴，彈性十足

      • Variations in bottle design

        Color
        透明

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            • 不含 BPA，遵守歐盟法規 10/2011