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可輕鬆搭配哺乳使用
我們的新款奶瓶可協助讓瓶餵方式變得更加自然，不論是對您或寶寶都一樣輕鬆。我們的奶嘴為創新的瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。 查看所有優點
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可輕鬆搭配哺乳使用
我們的新款奶瓶可協助讓瓶餵方式變得更加自然，不論是對您或寶寶都一樣輕鬆。我們的奶嘴為創新的瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。 查看所有優點
幅度較寬的乳房形狀奶嘴有助鼓勵如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。
奶嘴內的瓣片可提高柔軟度與彈性，避免奶嘴凹陷，讓寶寶在餵哺過程中感到更舒適滿足。
創新的雙閥門設計可將空氣排入奶瓶，而非寶寶的肚子內，進而減少脹氣與不適。
瓶身採用獨特設計，即使是寶寶的可愛小手，以任何方向都能輕鬆握住奶瓶，讓寶寶倍感舒適。
奶瓶的瓶頸設計較寬，容易裝填和清理。組成零件很少，組裝過程快速又簡單。
飛利浦 Avent Natural 奶瓶採用不含 BPA* 的材質 (聚丙烯) 製成。
早在 1984 年，飛利浦 Avent 便開始設計及製造以自然為理念的產品，在開發方面也都必須經過審慎的研究和臨床測試。
飛利浦 Avent Natural 奶瓶可搭配飛利浦 Avent 系列產品，但不包括 Classic 奶瓶和握把。Natural 奶瓶只能搭配 Natural 奶嘴使用。
飛利浦 Avent Natural 奶瓶提供 4 種尺寸：2 盎司/60 毫升、4 盎司/125 毫升、9 盎司/260 毫升及 11 盎司/330 毫升。各種尺寸奶瓶均提供單瓶和多瓶包裝。
奶瓶
設計
發育階段
使用簡單
功能
材質
產品內容
SCF656/23
SCF655/23
SCF654/23
SCF653/23
SCF652/23
SCF651/23