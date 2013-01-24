主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Philips Avent

Natural 嬰兒奶瓶

SCF693/27
Avent
尋找產品支援
1 獲獎記錄
Avent
  • 可輕鬆搭配哺乳使用 可輕鬆搭配哺乳使用 可輕鬆搭配哺乳使用
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    SCF693/27
    尋找產品支援

    可輕鬆搭配哺乳使用

    我們的新款奶瓶可協助讓瓶餵方式變得更加自然，不論是對您或寶寶都一樣輕鬆。我們的奶嘴為創新的瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent Natural 嬰兒奶瓶

    可輕鬆搭配哺乳使用

    我們的新款奶瓶可協助讓瓶餵方式變得更加自然，不論是對您或寶寶都一樣輕鬆。我們的奶嘴為創新的瓣片設計，有助於如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。 查看所有優點

    類似產品

    See all natural-baby-bottles

      可輕鬆搭配哺乳使用

      自然吻合含乳嘴形

      • 2 個奶瓶
      • 9 盎司/260 毫升
      • 慢速流量奶嘴頭
      • 1 個月以上
      幅度較寬的乳房形狀奶嘴，有助於自然含吮動作

      幅度較寬的乳房形狀奶嘴，有助於自然含吮動作

      幅度較寬的乳房形狀奶嘴有助鼓勵如同吸吮母親乳房一般的自然含吮動作，讓您的寶寶可以輕鬆接受親餵與瓶餵。

      兼具柔軟度與彈性的奶嘴採用獨特的瓣片設計，避免奶嘴凹陷

      兼具柔軟度與彈性的奶嘴採用獨特的瓣片設計，避免奶嘴凹陷

      奶嘴內的瓣片可提高柔軟度與彈性，避免奶嘴凹陷，讓寶寶在餵哺過程中感到更舒適滿足。

      先進防脹氣系統，採用創新雙氣閥

      先進防脹氣系統，採用創新雙氣閥

      創新的雙閥門設計可將空氣排入奶瓶，而非寶寶的肚子內，進而減少脹氣與不適。

      奶瓶不含 BPA*

      奶瓶不含 BPA*

      飛利浦 Avent Natural 奶瓶採用不含 BPA* 的材質 (聚丙烯) 製成。

      高舒適的人體工學外形

      高舒適的人體工學外形

      瓶身採用獨特設計，即使是寶寶的可愛小手，以任何方向都能輕鬆握住奶瓶，讓寶寶倍感舒適。

      使用容易好清洗，組裝快速又簡單

      使用容易好清洗，組裝快速又簡單

      奶瓶的瓶頸設計較寬，容易裝填和清理。組成零件很少，組裝過程快速又簡單。

      備有不同尺寸

      飛利浦 Avent Natural 奶瓶提供 4 種尺寸：2 盎司/60 毫升、4 盎司/125 毫升、9 盎司/260 毫升及 11 盎司/330 毫升。各種尺寸奶瓶均提供單瓶和多瓶包裝。

      相容於飛利浦 Avent 系列產品

      飛利浦 Avent Natural 奶瓶可搭配飛利浦 Avent 系列產品，但不包括 Classic 奶瓶和握把。Natural 奶瓶只能搭配 Natural 奶嘴使用。

      自 1984 年以來深得媽媽們的信賴

      早在 1984 年，飛利浦 Avent 便開始設計及製造以自然為理念的產品，在開發方面也都必須經過審慎的研究和臨床測試。

      技術規格

      • 材質

        奶瓶
        • 聚丙烯
        • 不含 BPA*
        奶嘴
        • 矽膠
        • 不含 BPA*

      • 產品內容

        嬰兒奶瓶
        2  件

      • 奶瓶

        材質
        不含 BPA*
        9 盎司/260 毫升

      • 設計

        奶瓶設計
        • 人體工學外形
        • 寬口

      • 使用簡單

        使用簡單
        • 組裝簡易
        • 容易清潔
        • 握持舒適方便
        • 可以洗碗機清洗、可微波

      • 發育階段

        階段
        0-12 個月

      • 功能

        含吮
        輕鬆結合哺乳與奶瓶餵哺
        奶嘴
        • 獨特舒適的瓣片
        • 先進的防脹氣系統
        • 超柔軟奶嘴，彈性十足
        • 自然吻合含乳嘴形

      取得產品支援

      前往客戶服務

      尋找備用零件或配件

      前往零件與配件

      此產品的配件

      查看所有配件

        建議產品

          最近檢視的產品

            獲獎記錄

            • 不含 BPA，遵守歐盟法規 10/2011