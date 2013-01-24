防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生

這款飛利浦 AVENT 鴨嘴水杯 SCF752/00 不含 BPA，且防溢出功能相當驚人，居家或是出外使用都很適合，飲用起來非常輕鬆。鴨嘴內含可搭配餵哺奶瓶的閥門，可讓餵哺奶瓶也不會噴濺。 查看所有優點