主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Philips Avent

鴨嘴水杯

SCF753/00
Avent
尋找產品支援
1 獲獎記錄
Avent
  • 好吸不漏 好吸不漏 好吸不漏
    -{discount-value}

    Philips Avent 鴨嘴水杯

    SCF753/00
    尋找產品支援

    好吸不漏

    飛利浦 Avent 全新吸吮杯完全不含 BPA，配備正在申請專利的閥門，保證絕不溢出。柔軟防滑握把確保幼童可輕易拿穩，硬式鴨嘴並以耐咬材質製成。孩子可輕鬆上手，您也方便省事。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 鴨嘴水杯

    好吸不漏

    飛利浦 Avent 全新吸吮杯完全不含 BPA，配備正在申請專利的閥門，保證絕不溢出。柔軟防滑握把確保幼童可輕易拿穩，硬式鴨嘴並以耐咬材質製成。孩子可輕鬆上手，您也方便省事。 查看所有優點

    類似產品

    See all spout-cups

      好吸不漏

      由使用奶瓶輕鬆地改成使用杯子

      • 好吸不漏
      • 9 盎司/260 毫升
      • 12 個月以上
      • 硬式鴨嘴
      彎角鴨嘴，較不需仰頭吸吮

      彎角鴨嘴，較不需仰頭吸吮

      彎角鴨嘴設計，讓寶寶無需過度後仰頭部，就能輕鬆學會如何吸吮。

      觸感輕柔的訓練握把讓寶寶小手自然適應

      觸感輕柔的訓練握把讓寶寶小手自然適應

      觸感輕柔的訓練握把可讓寶寶輕鬆握住杯子，獨立完成喝水動作。這些握把的形狀適合孩童小手拿握，材質上使用橡膠製成，也兼具防滑功能。

      此水杯是由不含 BPA 材質製造

      此水杯是由不含 BPA 材質製造

      此飛利浦 Avent 水杯是由不含 BPA 材質製造。

      與飛利浦 Avent 奶瓶和杯子相容

      與飛利浦 Avent 奶瓶和杯子相容

      所有飛利浦 Avent 奶瓶和杯子均相容 (但玻璃奶瓶及成長杯/我的第一個大孩子杯除外)，方便您根據幼兒的個別發展需求，透過混搭來打造最合適的杯子。

      零件均可放入洗碗機，清洗方便

      零件均可放入洗碗機，清洗方便

      完美防漏！媽咪們強力推薦

      讓您不再手忙腳亂！採用全新閥門設計 (專利申請中)，確保只有在寶貝從鴨嘴喝水時才會讓水流出。

      可輕鬆改造為自流學飲杯

      只需拆下閥門，吸吮杯就能變成自流學飲杯。

      衛生蓋可隨時保持杯子乾淨清潔

      不論是在家裡或出門在外，衛生杯蓋讓鴨嘴常保乾淨。

      技術規格

      • 產品內容

        水杯 (260 毫升/9 盎司)
        1  件
        握把與內建鴨嘴
        1  件
        閥門
        1  件
        防塵衛生蓋
        1  件

      • 發育階段

        階段
        12 個月以上

      • 產地

        印尼

      • 材質

        鴨嘴水杯
        聚丙烯

      • 重量和尺寸

        彩盒尺寸
        183 x 125 x 90  mm
        A-box 內的 F-box 數量
        6  件
        產品重量
        0.102  kg

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄