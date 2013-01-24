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好吸不漏
飛利浦 Avent 全新吸吮杯完全不含 BPA，配備正在申請專利的閥門，保證絕不溢出。柔軟防滑握把確保幼童可輕易拿穩，硬式鴨嘴並以耐咬材質製成。孩子可輕鬆上手，您也方便省事。 查看所有優點
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好吸不漏
飛利浦 Avent 全新吸吮杯完全不含 BPA，配備正在申請專利的閥門，保證絕不溢出。柔軟防滑握把確保幼童可輕易拿穩，硬式鴨嘴並以耐咬材質製成。孩子可輕鬆上手，您也方便省事。 查看所有優點
彎角鴨嘴設計，讓寶寶無需過度後仰頭部，就能輕鬆學會如何吸吮。
觸感輕柔的訓練握把可讓寶寶輕鬆握住杯子，獨立完成喝水動作。這些握把的形狀適合孩童小手拿握，材質上使用橡膠製成，也兼具防滑功能。
此飛利浦 Avent 水杯是由不含 BPA 材質製造。
所有飛利浦 Avent 奶瓶和杯子均相容 (但玻璃奶瓶及成長杯/我的第一個大孩子杯除外)，方便您根據幼兒的個別發展需求，透過混搭來打造最合適的杯子。
讓您不再手忙腳亂！採用全新閥門設計 (專利申請中)，確保只有在寶貝從鴨嘴喝水時才會讓水流出。
只需拆下閥門，吸吮杯就能變成自流學飲杯。
不論是在家裡或出門在外，衛生杯蓋讓鴨嘴常保乾淨。
產品內容
發育階段
產地
材質
重量和尺寸