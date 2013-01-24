防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生

AVENT 快速流量鴨嘴水杯 SCF754/00 是好動幼兒的理想選擇。防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。快速流量杯擁有掀蓋式彈蓋和智慧型側扣夾，方便您固定於皮帶或嬰兒車上 查看所有優點