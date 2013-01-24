主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Philips Avent

鴨嘴水杯

SCF754/00
Avent
Avent
  • 防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生 防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生 防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生
    -{discount-value}

    Philips Avent 鴨嘴水杯

    SCF754/00

    防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生

    AVENT 快速流量鴨嘴水杯 SCF754/00 是好動幼兒的理想選擇。防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。快速流量杯擁有掀蓋式彈蓋和智慧型側扣夾，方便您固定於皮帶或嬰兒車上 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 鴨嘴水杯

    防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生

    AVENT 快速流量鴨嘴水杯 SCF754/00 是好動幼兒的理想選擇。防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。快速流量杯擁有掀蓋式彈蓋和智慧型側扣夾，方便您固定於皮帶或嬰兒車上 查看所有優點

    防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生

    AVENT 快速流量鴨嘴水杯 SCF754/00 是好動幼兒的理想選擇。防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。快速流量杯擁有掀蓋式彈蓋和智慧型側扣夾，方便您固定於皮帶或嬰兒車上 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 鴨嘴水杯

    防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生

    AVENT 快速流量鴨嘴水杯 SCF754/00 是好動幼兒的理想選擇。防漏效果驚人，不論是搖動或拋丟都不會滲漏，而且飲用起來非常方便。快速流量杯擁有掀蓋式彈蓋和智慧型側扣夾，方便您固定於皮帶或嬰兒車上 查看所有優點

    類似產品

    See all spout-cups

      防溢出閥門，隨處都能保持杯子衛生

      快速流量、防溢出飲用杯

      • 340 毫升
      • 18 個月以上幼童快速流量鴨嘴
      此水杯是由不含 BPA 材質製造

      此水杯是由不含 BPA 材質製造

      此飛利浦 Avent 水杯是由不含 BPA 材質製造。

      零件均可放入洗碗機，清洗方便

      零件均可放入洗碗機，清洗方便

      與飛利浦 Avent 奶瓶和杯子相容

      所有飛利浦 Avent 奶瓶和杯子均相容 (但玻璃奶瓶及成長杯/我的第一個大孩子杯除外)，方便您根據幼兒的個別發展需求，透過混搭來打造最合適的杯子。

      技術規格

      • 產地

        中國

      • 產品內容

        快速流量鴨嘴
        1  件
        水杯 (340 毫升/12 盎司)
        1  件
        皮帶扣
        1  件

      • 發育階段

        階段
        12-18 個月以上

      • 重量和尺寸

        彩盒尺寸
        76 (深) X 100 (寬) X 216 (高)  mm
        產品尺寸 (不含配件)
        76 (深) X 100 (寬) X 170 (高)  mm
        A-box 內的 F-box 數量
        6  件
        產品重量
        0.117  kg

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品