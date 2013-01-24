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Avent

Classic 系列固齒器

SCF880/01
Avent
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  • 大小適合寶寶的手與嘴巴 大小適合寶寶的手與嘴巴 大小適合寶寶的手與嘴巴
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    Avent Classic 系列固齒器

    SCF880/01

    大小適合寶寶的手與嘴巴

    飛利浦 Avent SCF880/01 Classic 系列固齒器不含 BPA，能按摩寶寶不同出牙期的牙齦酸痛。色彩豐富、生動有趣的設計能完美貼合寶寶的小手與嘴巴，有助於舒緩牙痛。 查看所有優點

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      特殊材質能讓寶寶門牙生長時練習咬合

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      飛利浦 Avent 固齒器完全不含 BPA 與鄰苯二甲酸鹽

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      不含 BPA - 遵守 EU 指令規定 2011/8/EU。

      能以飛利浦 Avent 消毒鍋進行消毒

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      技術規格

      • 產地

        馬來西亞

      • 特色

        有助於舒緩牙痛
        乾淨
        可以消毒
        不含 BPA
        色彩豐富，讓寶寶愛不釋手
        適用於前排牙齒

      • 發育階段

        階段
        0 - 6 個月

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