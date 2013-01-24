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大小適合寶寶的手與嘴巴
AVENT SCF890/01 動物形狀系列固齒器不含 BPA，能按摩寶寶不同出牙期的牙齦酸痛。色彩豐富、生動有趣的設計能完美貼合寶寶的小手與嘴巴，有助於舒緩牙痛。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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