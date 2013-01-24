主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Philips Avent

手動吸乳器

SCF900/01
Avent
Avent
  • 舒適且快速 舒適且快速 舒適且快速
    -{discount-value}

    Philips Avent 手動吸乳器

    SCF900/01

    舒適且快速

    飛利浦 AVENT 標準手動吸乳器 SCF900/00 確保舒適且快速的吸乳體驗，適合您與寶寶的需求

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 手動吸乳器

    舒適且快速

    飛利浦 AVENT 標準手動吸乳器 SCF900/00 確保舒適且快速的吸乳體驗，適合您與寶寶的需求

    舒適且快速

    飛利浦 AVENT 標準手動吸乳器 SCF900/00 確保舒適且快速的吸乳體驗，適合您與寶寶的需求

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Philips Avent 手動吸乳器

    舒適且快速

    飛利浦 AVENT 標準手動吸乳器 SCF900/00 確保舒適且快速的吸乳體驗，適合您與寶寶的需求

    類似產品

    See all breast-pumps

      舒適且快速

      舒適且快速的吸乳體驗

      符合人體工學的抓握設計

      符合人體工學的抓握設計

      符合人體工學的抓握設計，吸乳時輕鬆不費力

      最理想的吸乳力道設計

      最理想的吸乳力道設計

      最理想的吸乳力道設計，確實兼顧舒適度與效率

      柔軟的稜紋矽膠奶嘴，方便寶寶輕鬆含吮

      柔軟的稜紋矽膠奶嘴，方便寶寶輕鬆含吮

      柔軟的稜紋矽膠飛利浦 Avent 奶嘴，讓寶寶可以輕鬆含住並吸吮奶嘴。這項設計可讓寶寶在吸吮奶嘴時感到更自在。

      柔軟瓣片按摩墊

      柔軟瓣片按摩墊

      飛利浦 Avent 吸乳器的柔軟瓣片按摩墊可緊密罩住乳房，並溫和按摩乳頭周圍區域，進而刺激快速泌乳

      輕鬆吸乳、儲存與餵哺

      隨附儲存蓋，讓吸取出來的乳汁可直接儲放於冰箱以確保新鮮度。吸乳後如要哺餵寶寶，可使用標準瓶頸奶嘴

      溫和的吸乳裝置

      溫和的吸乳裝置可模仿嬰兒的吸吮動作

      技術規格

      • 產地

        中國

      • 發育階段

        階段
        0 - 6 個月

      • 產品內容

        蓋座兩用墊/吸乳器保護蓋
        1  件
        超柔軟新生兒流量奶嘴
        1  件
        手動吸乳器
        1  件
        奶水儲存杯的密封蓋
        1  件
        儲存杯組 (120 毫升/4 盎司)
        1  件
        圓形護蓋與螺紋圈
        1  件

      • 瓶頸尺寸

        標準瓶頸

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品