藍牙無線免持聽筒通話

使用手機若沒配戴耳機，既不方便且又不安全。在許多地方，開車時講手機甚至是違法行為。但是，使用有線的免持聽筒套件卻又會增加綁手綁腳的電線問題。而藍牙耳機用短距離的無線藍牙連線，取代有形的線路，所以您的雙手可以自由活動，而您的行動也不會受到線路的束縛。由於藍牙在您頭部附近放射出的能量遠低於手機放射出的能量，因此使用藍牙也能夠降低手機電磁波所帶來的潛在風險。