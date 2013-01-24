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藍牙技術取代了電線。由於藍牙是一種通用標準，因此不同製造商所生產出來的藍牙裝置，都能夠使用共用的藍牙設定檔來相互操作。HSP (手持設定) 和 HFP (免持設定) 的藍牙設定檔均是一般藍牙手機操作所必需的設定檔。如果您的手機符合 HSP 或 HFP (像是幾乎所有的藍牙功能手機)，則此耳機就可以搭配您的手機一起使用。藍牙的文字標記與標誌皆為 Bluetooth SIG 公司所有，Koninklijke Philips Electronics N.V. 對這些標記的使用都經過授權。
無需使用手機就能管理通話，包括接受通話、拒接來電、語音撥號和重播。而語音撥號和重播這兩項功能，您的手機必須支援才能使用。
使用手機若沒配戴耳機，既不方便且又不安全。在許多地方，開車時講手機甚至是違法行為。但是，使用有線的免持聽筒套件卻又會增加綁手綁腳的電線問題。而藍牙耳機用短距離的無線藍牙連線，取代有形的線路，所以您的雙手可以自由活動，而您的行動也不會受到線路的束縛。由於藍牙在您頭部附近放射出的能量遠低於手機放射出的能量，因此使用藍牙也能夠降低手機電磁波所帶來的潛在風險。
這款飛利浦裝置能完整支援藍牙立體聲 (A2DP)。此耳機符合 A2DP (先進音頻傳送規格) 標準，能從任何符合 A2DP 標準的藍牙裝置接收立體聲音樂。因此，您可以將此款耳機與任何相容並支援 A2DP 的行動電話、PC、藍牙轉接器、MP3 隨身聽等裝置搭配使用。
利用高感度麥克風和智慧型音響設計，享受清晰、無迴音的通話品質。
符合人體工學的耳鉤尺寸可以透過幾個步驟來調整成適合您耳朵的大小，這樣不但能增加您使用時的舒適度，還能讓耳機安全穩固地配戴在您耳上。此外，您還可以調整耳鉤，來配合您使用左耳配戴或右耳配戴的習慣。
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