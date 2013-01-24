播放時間達 20 小時且通話時間達 14 小時

這款耳機隨附可攜式充電盒，不會讓您失望。充飽一次電即可享有達三小時的播放時間或通話時間。如果外出時帶著充飽電的充電盒，則可透過多次充電將使用時間再延長 9 小時。每次需要充電時，只要將耳機放回充電盒即可。完全充電需要 1.5 小時。