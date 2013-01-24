箱內其他物品
- 3 種尺寸的耳塞
- USB 充電纜線
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這款耳機隨附可攜式充電盒，不會讓您失望。充飽一次電即可享有達三小時的播放時間或通話時間。如果外出時帶著充飽電的充電盒，則可透過多次充電將使用時間再延長 9 小時。每次需要充電時，只要將耳機放回充電盒即可。完全充電需要 1.5 小時。
舒適貼合的輕量設計，實現真正舒適的搖滾音效。柔軟的橡膠防滑翼，可穩固貼合外耳的曲折表面。可互換式橡膠耳塞護套能讓耳塞式耳機完美緊密地貼合您的耳朵，絕不漏聽任何節奏。
6 公釐釹磁石音效驅動器給您絕佳音效和震撼低音。橢圓形音管能將被動式抗噪功能發揮至極致。單聲道模式能讓您選擇空出一邊的耳朵留意周遭環境。
透過多功能按鈕輕鬆控制音樂和通話。不喜歡目前的曲目？長按就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？只要按一下按鈕，就能完成動作。內建回音消除功能的麥克風，讓您在通話時也能清楚聽到聲音。
連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理。請 Siri 或 Google 助理設定下一個播放清單、打電話或傳送訊息給朋友、確認天氣等。
您的耳機已準備好從盒中取出時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。
與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。
上健身房。然後到郊外小徑。這款真正無線的耳塞式耳機隨附超便攜充電盒。
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