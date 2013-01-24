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耳機

SHB2505BK/10
  • 音樂不停歇 音樂不停歇 音樂不停歇
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    耳機

    SHB2505BK/10

    音樂不停歇

    世界會伴隨音樂起舞。這些真正無線的耳塞式耳機不只提供絕佳音效，搭配可攜式充電盒更可讓播放時間長達 20 小時。連按兩下多功能按鈕，就能喚醒手機的語音助理。

    耳機

    音樂不停歇

    世界會伴隨音樂起舞。這些真正無線的耳塞式耳機不只提供絕佳音效，搭配可攜式充電盒更可讓播放時間長達 20 小時。連按兩下多功能按鈕，就能喚醒手機的語音助理。

    音樂不停歇

    世界會伴隨音樂起舞。這些真正無線的耳塞式耳機不只提供絕佳音效，搭配可攜式充電盒更可讓播放時間長達 20 小時。連按兩下多功能按鈕，就能喚醒手機的語音助理。

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    音樂不停歇

    世界會伴隨音樂起舞。這些真正無線的耳塞式耳機不只提供絕佳音效，搭配可攜式充電盒更可讓播放時間長達 20 小時。連按兩下多功能按鈕，就能喚醒手機的語音助理。

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      音樂不停歇

      播放時間達 20 小時且通話時間達 14 小時

      這款耳機隨附可攜式充電盒，不會讓您失望。充飽一次電即可享有達三小時的播放時間或通話時間。如果外出時帶著充飽電的充電盒，則可透過多次充電將使用時間再延長 9 小時。每次需要充電時，只要將耳機放回充電盒即可。完全充電需要 1.5 小時。

      柔軟的橡膠防滑翼。安穩又舒適

      舒適貼合的輕量設計，實現真正舒適的搖滾音效。柔軟的橡膠防滑翼，可穩固貼合外耳的曲折表面。可互換式橡膠耳塞護套能讓耳塞式耳機完美緊密地貼合您的耳朵，絕不漏聽任何節奏。

      6 公釐釹磁石音效驅動器。絕佳音效，震撼低音

      6 公釐釹磁石音效驅動器給您絕佳音效和震撼低音。橢圓形音管能將被動式抗噪功能發揮至極致。單聲道模式能讓您選擇空出一邊的耳朵留意周遭環境。

      多功能按鈕。輕鬆控制音樂與通話

      透過多功能按鈕輕鬆控制音樂和通話。不喜歡目前的曲目？長按就可略過。想要拒絕來電並繼續聆聽？只要按一下按鈕，就能完成動作。內建回音消除功能的麥克風，讓您在通話時也能清楚聽到聲音。

      連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理

      連按兩下按鈕喚醒手機的語音助理。請 Siri 或 Google 助理設定下一個播放清單、打電話或傳送訊息給朋友、確認天氣等。

      智慧配對。自動尋找您的藍牙裝置

      您的耳機已準備好從盒中取出時立即配對。配對完成後，耳機會記住最後配對的裝置。

      內建麥克風搭配回音消除功能，音效清晰無比

      與通話時出現的惱人干擾回音說再見！有了回音消除器，您便可以隨時享受清晰而順暢的通話品質。

      可攜式充電盒。可收納在口袋中多次充電

      上健身房。然後到郊外小徑。這款真正無線的耳塞式耳機隨附超便攜充電盒。

      技術規格

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        藍牙設定檔
        • AVRCP
        • A2DP
        • 免持聽筒
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        5.0
        最大範圍
        達 10  m

      • 產品規格

        高度
        6.5  cm
        寬度
        4.1  cm
        深度
        3.6  cm

      • 包裝尺寸

        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用
        高度
        15  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        4  cm
        總重
        0.12  kg
        淨重
        0.046  kg
        皮重
        0.074  kg
        EAN
        48 95229 10047 3

      • 外紙箱

        包裝數
        24
        長度
        37  cm
        寬度
        27  cm
        高度
        23.5  cm
        總重
        4.2  kg
        皮重
        3.096  kg
        GTIN
        1 48 95229 10047 0
        淨重
        1.104  kg

      • 內紙箱

        包裝數
        3
        長度
        17.8  cm
        寬度
        12.8  cm
        高度
        10.4  cm
        總重
        0.4  kg
        皮重
        0.262  kg
        GTIN
        2 48 95229 10047 7
        淨重
        0.138  kg

      • 配件

        快速入門指南
        USB 纜線

      • 便利

        通話管理
        • 接聽/掛斷
        • 保留通話
        • 麥克風靜音
        • 拒接來電
        • 在兩個通話之間切換

      • 功率

        電池類型
        鋰離子
        音樂播放時間
        5+15  hr
        待機時間
        80 小時
        通話時間
        5 小時

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        振膜
        PET
        頻率反應
        20 - 20000  Hz
        磁鐵類型
        NdFeB

      • 設計

        顏色
        黑色

      內容物

      箱內其他物品

      • 3 種尺寸的耳塞
      • USB 充電纜線

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