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純淨音色，有線或無線
SHB9100 耳機配備了優異的 40 公釐釹磁石驅動器和數位強化功能，可呈現無與倫比的清晰音質與豐富的低音效果。豪華的多向 FloatingCushion 耳蓋能更進一步加強有線及無線的聆聽樂趣。 查看所有優點
純淨音色，有線或無線
SHB9100 耳機配備了優異的 40 公釐釹磁石驅動器和數位強化功能，可呈現無與倫比的清晰音質與豐富的低音效果。豪華的多向 FloatingCushion 耳蓋能更進一步加強有線及無線的聆聽樂趣。 查看所有優點
純淨音色，有線或無線
SHB9100 耳機配備了優異的 40 公釐釹磁石驅動器和數位強化功能，可呈現無與倫比的清晰音質與豐富的低音效果。豪華的多向 FloatingCushion 耳蓋能更進一步加強有線及無線的聆聽樂趣。 查看所有優點
純淨音色，有線或無線
SHB9100 耳機配備了優異的 40 公釐釹磁石驅動器和數位強化功能，可呈現無與倫比的清晰音質與豐富的低音效果。豪華的多向 FloatingCushion 耳蓋能更進一步加強有線及無線的聆聽樂趣。 查看所有優點
高效能驅動器與數位強化功能，提供震撼力十足的優質低音。
釹磁石是種小巧但具強力磁性的材料。釹磁石可製造強大磁場，使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及純淨平衡的音質。這個精密調校的 40 公釐釹磁石驅動器能讓您享有清晰細膩而又自然的音效，栩栩如生的音樂體驗彷彿置身現場一般。
您的飛利浦耳機採用舒適柔軟的覆耳式皮革耳墊，可完美貼合您的雙耳輪廓，讓您幾乎忘了它的存在！這款耳機適合各種大小與形狀的頭型，提供不可思議的隔音效果，讓您忘卻外在干擾，完全沉浸在悠長的音樂饗宴之中。
創新的豪華 FloatingCushion 設計捨棄傳統的 C 型話蓋結構，意味著您可以完全依照頭型輪廓，全面多向地自行調整耳機，非常快速又輕鬆。這麼簡單易用的精巧設計可均勻地在您的頭部與耳部施加壓力，確保最佳穩定性。
要擁有不間斷的聆聽樂趣，同時輕鬆地在音樂與通話間切換，藍牙絕對是您的不二選擇！要享受您最愛的旋律，只需將飛利浦耳機和具藍牙功能的智慧型手機或平板電腦配對即可。只需憑著直覺操控，輕觸耳蓋，便能降低音量，或在有來電或撥出電話時暫停音樂。
您可以選擇使用藍牙無線或 3.5 公釐插入式線材來享受音樂，我們全新的藍牙耳機將使您面面俱到！只要將耳機與任何啟用藍牙功能的裝置配對，就能享受無線聆聽清晰音樂的樂趣。或者，耳機上也有適用於傳統線材的 3.5 公釐插孔，供您享受同樣豐富的深度聆賞體驗。一切選擇都取決於您！
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