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藍牙立體聲耳機

SHB9100RD/00
  • 純淨音色，有線或無線 純淨音色，有線或無線 純淨音色，有線或無線
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    藍牙立體聲耳機

    SHB9100RD/00

    純淨音色，有線或無線

    SHB9100 耳機配備了優異的 40 公釐釹磁石驅動器和數位強化功能，可呈現無與倫比的清晰音質與豐富的低音效果。豪華的多向 FloatingCushion 耳蓋能更進一步加強有線及無線的聆聽樂趣。 查看所有優點

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    純淨音色，有線或無線

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      技術規格

      • 連線

        藍牙設定檔
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        藍牙版本
        2.1+EDR
        最大範圍
        最多 15  m
        音訊連接
        3.5mm 輸入端子

      • 電源

        通話時間
        9 小時
        待機時間
        200 小時
        音樂播放時間
        9  hr
        充電式
        電池類型
        鋰聚合物電池
        電池重量
        10.6 公克

      • 音效

        頻率範圍
        8 - 23 000Hz
        磁鐵類型
        喇叭直徑
        40 公釐
        阻抗
        32 歐姆
        最大功率輸入
        50 mW
        敏感度
        108 分貝

      • 便利

        音量控制
        通話管理
        • 接聽/掛斷
        • 拒接來電
        • 末碼重播
        • 語音撥號
        • 麥克風靜音
        • 在通話與音樂之間切換

      • 配件

        USB 纜線
        隨附 (用於充電)
        音訊線
        飛航模式操作專用的 1.2 公尺音訊線
        快速入門指南
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      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 71812 6
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        深度
        8  cm
        總重
        0.356  kg
        高度
        20  cm
        淨重
        0.213  kg
        皮重
        0.143  kg
        貨架放置類型
        兩用
        寬度
        19.5  cm

      • 外紙箱

        GTIN
        1 69 23410 71812 3
        包裝數
        3
        總重
        1.379  kg
        高度
        22.4  cm
        長度
        25.5  cm
        淨重
        0.639  kg
        皮重
        0.74  kg
        寬度
        20.8  cm

      • 產品規格

        深度
        7  cm
        高度
        17.8  cm
        重量
        0.14  kg
        寬度
        14.9  cm

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