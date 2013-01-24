搜尋關鍵字
音樂炫彩
各式搶眼的顏色給您百搭風格。超小耳塞設計能自然貼合耳型。高品質喇叭展現精準音效與渾厚低音，給您最優的聽覺享受。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
音樂炫彩
各式搶眼的顏色給您百搭風格。超小耳塞設計能自然貼合耳型。高品質喇叭展現精準音效與渾厚低音，給您最優的聽覺享受。
音樂炫彩
各式搶眼的顏色給您百搭風格。超小耳塞設計能自然貼合耳型。高品質喇叭展現精準音效與渾厚低音，給您最優的聽覺享受。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
音樂炫彩
各式搶眼的顏色給您百搭風格。超小耳塞設計能自然貼合耳型。高品質喇叭展現精準音效與渾厚低音，給您最優的聽覺享受。
飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。
飛利浦耳機不僅能與耳形完美貼合，其小型高效喇叭還能展現精準的音效與渾厚的低音，給您最優的聽覺享受。
超小型的輕質耳塞設計，能夠完美貼合較小的耳朵，延長聆聽時間。
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
飛利浦耳機的超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，這種完美的貼合感使外界噪音被完全隔絕，讓您享有高度集中的聽覺體驗。
為了延長產品壽命，在耳機與纜線之間加上軟質橡膠，可保護纜線的連接，避免因重複彎折而損壞。
內紙箱
外紙箱
包裝尺寸
連線
音效