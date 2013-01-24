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入耳式耳機

SHE3570PK/98
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    入耳式耳機

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    音樂炫彩

    各式搶眼的顏色給您百搭風格。超小耳塞設計能自然貼合耳型。高品質喇叭展現精準音效與渾厚低音，給您最優的聽覺享受。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。

      小型高效喇叭，重現精準音效與低音

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      飛利浦耳機不僅能與耳形完美貼合，其小型高效喇叭還能展現精準的音效與渾厚的低音，給您最優的聽覺享受。

      超小型設計，舒適自然地與耳道貼合

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      超小型的輕質耳塞設計，能夠完美貼合較小的耳朵，延長聆聽時間。

      1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      完美貼合的耳塞能充分隔絕外部噪音

      飛利浦耳機的超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，這種完美的貼合感使外界噪音被完全隔絕，讓您享有高度集中的聽覺體驗。

      橡膠纜線接點強化產品耐用度

      為了延長產品壽命，在耳機與纜線之間加上軟質橡膠，可保護纜線的連接，避免因重複彎折而損壞。

      技術規格

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 58582 2
        總重
        0.1256  kg
        高度
        5.9  cm
        長度
        17.8  cm
        淨重
        0.0294  kg
        包裝數
        3
        皮重
        0.0962  kg
        寬度
        9.8  cm

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 58578 5
        總重
        1.1848  kg
        高度
        13.4  cm
        長度
        36.5  cm
        淨重
        0.2352  kg
        包裝數
        24
        皮重
        0.9496  kg
        寬度
        21.3  cm

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 70734 2
        內含產品件數
        1
        深度
        3  cm
        總重
        0.0242  kg
        高度
        17  cm
        淨重
        0.0098  kg
        皮重
        0.0144  kg
        寬度
        5  cm
        包裝類型
        塑膠盒

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        連接器表面處理
        鍍鉻

      • 音效

        頻率反應
        12 - 23 500  Hz
        阻抗
        16 歐姆
        最大功率輸入
        50 mW
        敏感度
        102 分貝
        類型
        動態

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