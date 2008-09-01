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- 快速鬆開設計
配戴容易
頸帶式耳機具備便利的快速鬆開功能。15 公釐大小的耳機與柔軟耳機墊讓您在長時間使用後依然舒適，而超柔軟的頸帶最適合攜帶所有輕巧的音樂播放機。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
配戴容易
頸帶式耳機具備便利的快速鬆開功能。15 公釐大小的耳機與柔軟耳機墊讓您在長時間使用後依然舒適，而超柔軟的頸帶最適合攜帶所有輕巧的音樂播放機。
配戴容易
頸帶式耳機具備便利的快速鬆開功能。15 公釐大小的耳機與柔軟耳機墊讓您在長時間使用後依然舒適，而超柔軟的頸帶最適合攜帶所有輕巧的音樂播放機。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
配戴容易
頸帶式耳機具備便利的快速鬆開功能。15 公釐大小的耳機與柔軟耳機墊讓您在長時間使用後依然舒適，而超柔軟的頸帶最適合攜帶所有輕巧的音樂播放機。
15 公釐喇叭驅動器大小適中，不僅能提供絕佳的舒適配戴感，並能提供清晰且不失真的聲音，帶給您理想的聽覺享受。
柔軟、富彈性的部份可確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。
當 MP3 播放機被強力拉扯時，可快速鬆開的頸帶內有一安全裝置會自動鬆開。頸帶也讓可方便取下。
簡單易用的旋轉夾讓您可簡單又快速地由頸帶連接與取下 MP3 播放機。輕輕旋轉夾身即可取下 MP 3 播放機。
滑動鎖可將纜線收納整齊，安全放妥且不糾結。中間的滑動鎖可調整頸帶長度，更加安穩服貼。
音效技術通風口能讓空氣流入耳機內，這有助於平衡高低音，創造更完美、更真實的聽覺體驗。
釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。
超柔軟頸帶材質是由觸感細緻的耐用棉質製成，配戴舒適無比。
音效
連線
包裝尺寸
外紙箱
內紙箱
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