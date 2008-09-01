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入耳式耳機

SHE3600/00
  • 配戴容易 配戴容易 配戴容易
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    入耳式耳機

    SHE3600/00

    配戴容易

    頸帶式耳機具備便利的快速鬆開功能。15 公釐大小的耳機與柔軟耳機墊讓您在長時間使用後依然舒適，而超柔軟的頸帶最適合攜帶所有輕巧的音樂播放機。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    入耳式耳機

    配戴容易

    頸帶式耳機具備便利的快速鬆開功能。15 公釐大小的耳機與柔軟耳機墊讓您在長時間使用後依然舒適，而超柔軟的頸帶最適合攜帶所有輕巧的音樂播放機。

    配戴容易

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    入耳式耳機

    配戴容易

    頸帶式耳機具備便利的快速鬆開功能。15 公釐大小的耳機與柔軟耳機墊讓您在長時間使用後依然舒適，而超柔軟的頸帶最適合攜帶所有輕巧的音樂播放機。

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      為追求完美平衡、具真實感的音效所設計的音效技術通風口

      音效技術通風口能讓空氣流入耳機內，這有助於平衡高低音，創造更完美、更真實的聽覺體驗。

      釹磁石可強化低音表現及靈敏度

      釹是製造強大磁場的最佳原料，它使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及更高整體音質。

      配戴超舒適的超柔軟頸帶材質

      超柔軟頸帶材質是由觸感細緻的耐用棉質製成，配戴舒適無比。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開放式
        磁鐵類型
        振膜
        Mylar dome
        音圈
        頻率反應
        12 - 22 000  Hz
        阻抗
        16  歐姆
        最大功率輸入
        50  mW
        敏感度
        106  dB
        喇叭直徑
        15  mm
        類型
        動態

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        0.3  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍金
        纜線類型

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 10895 91347 8
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        深度
        3  cm
        總重
        0.064  kg
        高度
        22  cm
        淨重
        0.017  kg
        皮重
        0.047  kg
        寬度
        10  cm

      • 外紙箱

        EAN
        87 10895 91349 2
        包裝數
        96
        總重
        9.46  kg
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        48  cm
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      • 內紙箱

        EAN
        87 10895 91348 5
        包裝數
        6
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        0.384  kg
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        0.158  kg
        寬度
        18.5  cm

      內容物

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      箱內其他物品

      • 快速鬆開設計

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