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入耳式耳機

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    入耳式耳機

    SHE3682/10

    音樂炫彩

    透明外殼呈現混合色彩的耳塞式耳機，符合人體工學設計，能夠自然貼合耳型。小型高效喇叭音效精準，並提供強化的低音。長時聆聽亦保舒適。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      舒適的合成耳罩提供絕佳的舒適感

      本耳罩採用柔軟的內層與更輕柔的外層，長時間聆聽時更加舒適。

      電線滑蓋為您輕鬆整理纜線

      迷你的電線滑蓋可讓您調整纜線長度，讓纜線整齊環繞於裝置上。另外，將電線滑蓋朝耳機方向推動，可避免纜線於收納後再度糾結。

      橡膠纜線接點強化產品耐用度

      為了延長產品壽命，在耳機與纜線之間加上軟質橡膠，可保護纜線的連接，避免因重複彎折而損壞。

      封閉式設計可阻隔環境噪音

      在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳機的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳機是監控現場音樂會或錄音的理想之選。

      技術規格

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 53019 8
        總重
        0.3324  kg
        高度
        6.5  cm
        長度
        30.8  cm
        淨重
        0.0636  kg
        包裝數
        6
        皮重
        0.2688  kg
        寬度
        11.5  cm

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 53022 8
        總重
        1.58  kg
        高度
        14.7  cm
        長度
        31.6  cm
        淨重
        0.2544  kg
        包裝數
        24
        皮重
        1.3256  kg
        寬度
        24.3  cm

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 52378 7
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        深度
        3.5  cm
        總重
        0.042  kg
        高度
        17  cm
        淨重
        0.0106  kg
        皮重
        0.0314  kg
        寬度
        5.2  cm

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍鉻

      • 音效

        頻率反應
        10 - 23 500  Hz
        阻抗
        16  歐姆
        最大功率輸入
        50  mW
        敏感度
        102  dB
        類型
        動態

      內容物

      箱內其他物品

      • 護蓋
      • 攜帶盒

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