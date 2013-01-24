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音樂炫彩
透明外殼呈現混合色彩的耳塞式耳機，符合人體工學設計，能夠自然貼合耳型。小型高效喇叭音效精準，並提供強化的低音。長時聆聽亦保舒適。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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音樂炫彩
透明外殼呈現混合色彩的耳塞式耳機，符合人體工學設計，能夠自然貼合耳型。小型高效喇叭音效精準，並提供強化的低音。長時聆聽亦保舒適。
飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。
飛利浦耳機不僅能與耳形完美貼合，其小型高效喇叭還能展現精準的音效與渾厚的低音，給您最優的聽覺享受。
超小型的輕質耳塞設計，能夠完美貼合較小的耳朵，延長聆聽時間。
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
本耳罩採用柔軟的內層與更輕柔的外層，長時間聆聽時更加舒適。
迷你的電線滑蓋可讓您調整纜線長度，讓纜線整齊環繞於裝置上。另外，將電線滑蓋朝耳機方向推動，可避免纜線於收納後再度糾結。
為了延長產品壽命，在耳機與纜線之間加上軟質橡膠，可保護纜線的連接，避免因重複彎折而損壞。
在完全隔絕環境噪音的同時，來自耳機的聲音會留於密封盒中，確保音質完美。採用這一設計的耳機是監控現場音樂會或錄音的理想之選。
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