NULL 耳機附麥克風 SHE4305BK/00
感受 BASS+
小巧耐用的造型卻能帶來震撼人心的聲音，體驗不可思議的驚喜感受。飛利浦 BASS+ 耳機搭配專為演繹強大低音而調校的喇叭驅動器，提供優異的隔音效果及配戴穩定性，讓您「樂」來「樂」快樂。
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很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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強勁的 12.2 公釐喇叭驅動器
強勁有力的低音，讓您真正感受音樂的節拍。強大的 12.2 公釐喇叭驅動器以時尚輕巧的外型，呈現震撼重低音。
人體工學設計，極致舒適
人體工學設計搭配橢圓形及斜角管，實現舒適自然的貼合度。即使長時間聆聽音樂也全然舒適。
適用於免持通話與音樂播放的遙控器
簡單易用的遙控器讓您只要輕鬆地按一下按鈕，就能播放或暫停曲目及接聽來電。
纖薄貼合且穩固的耳塞式耳機
纖薄的耳塞式耳機能完美貼合您的耳朵，每個耳機都能穩固定位，提供絕不會掉落的絕佳穩定性。
絕佳的隔音效果
這款耳塞式耳機的設計可提供最佳的被動式抗噪功能，保證您不會錯過任何音樂節拍。
真正感受強勁低音
這是能讓您深切感受到音樂節拍的強勁低音。除了擁有時尚俐落的外觀之外，精心調校的驅動器和低音通氣孔能產生超低音頻率，創造出獨特的 BASS+ 標誌性音感。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
設計
顏色
黑色
音效
音響系統
封閉式 振膜
PET 磁鐵類型
釹 音圈
CCAW 敏感度
107
dB 喇叭直徑
12.2
mm 最大功率輸入
30
mW 阻抗
32
歐姆 頻率反應
9 - 23 000
Hz
連線
纜線連接
對稱 纜線長度
1.2
m 接頭
3.5
mm 連接器表面處理
鍍鎳
內紙箱
總重
0.182
kg GTIN
2 69 51613 99148 4 高度
10.5
cm 長度
18
cm 淨重
0.039
kg 包裝數
3 皮重
0.143
kg 寬度
8.2
cm
外紙箱
總重
1.76
kg GTIN
1 69 51613 99148 7 高度
24.8
cm 長度
38
cm 淨重
0.312
kg 包裝數
24 皮重
1.448
kg 寬度
18.1
cm
包裝尺寸
深度
2.5
cm EAN
69 51613 99148 0 總重
0.0496
kg 高度
17.5
cm 淨重
0.013
kg 內含產品件數
1 皮重
0.0366
kg 寬度
9.5
cm 包裝類型
塑膠盒 貨架放置類型
兩用
產品規格
深度
2.8
cm 高度
8
cm 重量
0.0117
kg 寬度
3
cm
UPC
UPC
8 89446 00844 9
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