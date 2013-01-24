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感受 BASS+
小巧耐用的造型卻能帶來震撼人心的聲音，體驗不可思議的驚喜感受。飛利浦 BASS+ 耳機搭配專為演繹強大低音而調校的喇叭驅動器，提供優異的隔音效果及配戴穩定性，讓您「樂」來「樂」快樂。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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小巧耐用的造型卻能帶來震撼人心的聲音，體驗不可思議的驚喜感受。飛利浦 BASS+ 耳機搭配專為演繹強大低音而調校的喇叭驅動器，提供優異的隔音效果及配戴穩定性，讓您「樂」來「樂」快樂。 查看所有優點
強勁有力的低音，讓您真正感受音樂的節拍。強大的 12.2 公釐喇叭驅動器以時尚輕巧的外型，呈現震撼重低音。
人體工學設計搭配橢圓形及斜角管，實現舒適自然的貼合度。即使長時間聆聽音樂也全然舒適。
簡單易用的遙控器讓您只要輕鬆地按一下按鈕，就能播放或暫停曲目及接聽來電。
纖薄的耳塞式耳機能完美貼合您的耳朵，每個耳機都能穩固定位，提供絕不會掉落的絕佳穩定性。
這款耳塞式耳機的設計可提供最佳的被動式抗噪功能，保證您不會錯過任何音樂節拍。
這是能讓您深切感受到音樂節拍的強勁低音。除了擁有時尚俐落的外觀之外，精心調校的驅動器和低音通氣孔能產生超低音頻率，創造出獨特的 BASS+ 標誌性音感。
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