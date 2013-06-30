清澈自然音質
CitiScape 印度系列以最具生命力的印度城市和鮮明活躍的印度頭巾為靈感，設計出都會酷炫色彩耳機，為您的生活加姿添味。柔軟、隔音的耳機護套帶來令人驚豔的清晰音效和動態低音，同時提供舒適、沈醉的聽覺體驗 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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CitiScape 耳機內建麥克風，因此您可輕鬆從聆聽音樂切換至通話功能。在聆聽音樂的同時，隨時與最重要的人保持聯繫，易如反掌。
您的 CitiScape 入耳式耳機隨附 3 種可更換式耳塞，您可選擇最適合耳朵的完美貼合。備有小、中、大 3 種尺寸，時尚且極為舒適。
橡膠纜線接點強化產品耐用度，延長耳機使用壽命。連接纜線和耳蓋的軟質橡膠可確保連接不會因為經常彎曲而受損。
音效
設計
連線
包裝尺寸
外紙箱
內紙箱
產品規格
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