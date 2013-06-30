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CitiScape 入耳式耳機

SHE7055EN/00
  • 清澈自然音質 清澈自然音質 清澈自然音質
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    CitiScape 入耳式耳機

    SHE7055EN/00

    清澈自然音質

    CitiScape 印度系列以最具生命力的印度城市和鮮明活躍的印度頭巾為靈感，設計出都會酷炫色彩耳機，為您的生活加姿添味。柔軟、隔音的耳機護套帶來令人驚豔的清晰音效和動態低音，同時提供舒適、沈醉的聽覺體驗 查看所有優點

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    CitiScape 入耳式耳機

    清澈自然音質

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      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        振膜
        PET
        頻率反應
        19 - 21,000  Hz
        阻抗
        16 歐姆
        磁鐵類型
        類型
        動態
        音圈
        CCAW
        敏感度
        107  dB
        喇叭直徑
        8.6  mm
        最大功率輸入
        25  mW

      • 設計

        顏色
        白色與紅色

      • 連線

        麥克風
        內建麥克風
        纜線類型
        OFC
        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  m
        連接器表面處理
        鍍鉻

      • 包裝尺寸

        高度
        17.5  cm
        高度
        6.9  吋
        寬度
        9.5  cm
        寬度
        3.7  吋
        深度
        2  cm
        深度
        0.8  吋
        淨重
        0.013  kg
        淨重
        0.029  lb
        總重
        0.0502  kg
        總重
        0.111  lb
        皮重
        0.0372  kg
        皮重
        0.082  lb
        EAN
        69 23410 72025 9
        貨架放置類型
        展示用產品
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        展示用產品

      • 外紙箱

        長度
        38  cm
        長度
        15.0  吋
        寬度
        16  cm
        寬度
        6.3  吋
        高度
        25  cm
        高度
        9.8  吋
        淨重
        0.312  kg
        淨重
        0.688  lb
        總重
        1.73  kg
        總重
        3.814  lb
        皮重
        1.418  kg
        皮重
        3.126  lb
        GTIN
        1 69 23410 72025 6
        包裝數
        24

      • 內紙箱

        長度
        18  cm
        長度
        7.1  吋
        寬度
        7  cm
        寬度
        2.8  吋
        高度
        10.5  cm
        高度
        4.1  吋
        淨重
        0.039  kg
        淨重
        0.086  lb
        總重
        0.182  kg
        總重
        0.401  lb
        皮重
        0.143  kg
        皮重
        0.315  lb
        GTIN
        2 69 23410 72025 3
        包裝數
        3

      • 產品規格

        寬度
        2.2  cm
        寬度
        0.9  吋
        高度
        2.4  cm
        高度
        0.9  吋
        深度
        1.2  cm
        深度
        0.5  吋
        重量
        0.0127  kg
        重量
        0.028  lb

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