清澈自然音質

CitiScape 印度系列以最具生命力的印度城市和鮮明活躍的印度頭巾為靈感，設計出都會酷炫色彩耳機，為您的生活加姿添味。柔軟、隔音的耳機護套帶來令人驚豔的清晰音效和動態低音，同時提供舒適、沈醉的聽覺體驗 查看所有優點