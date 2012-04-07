耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

耳機機體插入的柔軟 flexi-grip 材質可提升其功效並延長其耐用性。並可確保纜線連接處不會因使用者時常戴上取下耳機或耳機機體與使用者指尖接觸頻繁而彎曲受損。