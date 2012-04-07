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入耳式耳機

SHE8005/00
  • 更進一步的低音表現 更進一步的低音表現 更進一步的低音表現
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    入耳式耳機

    SHE8005/00

    更進一步的低音表現

    SHE8005/00 耳機配備小型超高音質喇叭，呈現深沉低音和清晰音效。整合式纜線接點強度可承受拉扯，堅韌耐用，防滑握柄設計能輕易舒適貼合。超軟複合矽膠耳罩提供優異舒適感。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    入耳式耳機

    更進一步的低音表現

    SHE8005/00 耳機配備小型超高音質喇叭，呈現深沉低音和清晰音效。整合式纜線接點強度可承受拉扯，堅韌耐用，防滑握柄設計能輕易舒適貼合。超軟複合矽膠耳罩提供優異舒適感。 查看所有優點

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    SHE8005/00 耳機配備小型超高音質喇叭，呈現深沉低音和清晰音效。整合式纜線接點強度可承受拉扯，堅韌耐用，防滑握柄設計能輕易舒適貼合。超軟複合矽膠耳罩提供優異舒適感。 查看所有優點

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      1.2 公尺長的纜線適合戶外使用

      配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        半封閉式
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        8 - 24000  Hz
        阻抗
        16 歐姆
        磁鐵類型
        類型
        動態
        音圈
        CCAW
        敏感度
        100  dB
        喇叭直徑
        10  mm
        最大功率輸入
        30  mW

      • 連線

        接頭
        3.5 公釐立體聲
        麥克風
        內建麥克風
        相容於：
        Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola、Palm、Sony Ericsson、Nokia、Samsung
        纜線類型
        OFC
        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2  m
        連接器表面處理
        鍍金

      • 便利

        音量控制

      • 包裝尺寸

        高度
        15  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        2.5  cm
        淨重
        0.0144  kg
        總重
        0.05291  kg
        皮重
        0.03851  kg
        EAN
        69 23410 71469 2
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        深度
        1  吋
        總重
        0.117  lb
        高度
        5.9  吋
        淨重
        0.032  lb
        皮重
        0.085  lb
        寬度
        3.7  吋
        貨架放置類型
        兩用

      • 外紙箱

        長度
        37  cm
        寬度
        22  cm
        高度
        18.7  cm
        淨重
        0.3456  kg
        總重
        1.813  kg
        皮重
        1.4674  kg
        包裝數
        24
        總重
        3.997  lb
        GTIN
        1 69 23410 71469 9
        高度
        7.4  吋
        長度
        14.6  吋
        淨重
        0.762  lb
        皮重
        3.235  lb
        寬度
        8.7  吋

      • 內紙箱

        長度
        17.4  cm
        寬度
        8.5  cm
        高度
        17  cm
        淨重
        0.0864  kg
        總重
        0.4069  kg
        皮重
        0.3205  kg
        包裝數
        6
        總重
        0.897  lb
        GTIN
        2 69 23410 71469 6
        高度
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        皮重
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      • 產品規格

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        寬度
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