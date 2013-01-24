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超重低音的氣流通風口能讓空氣流動，高傳真重現最深沈豐富的低音。
耳機機體插入的柔軟 flexi-grip 材質可提升其功效並延長其耐用性。並可確保纜線連接處不會因使用者時常戴上取下耳機或耳機機體與使用者指尖接觸頻繁而彎曲受損。
收納耳機時，若不小心，可能會發生纜線糾結的問題。這會造成收納耳機的困擾，且不便於隨時聆聽耳機。只要將防糾結滑蓋滑向耳機，即可將兩條耳機纜線整齊地擺放在一起，避免纜線糾結。
這款飛利浦耳機具備 3 種尺寸的超軟矽膠耳罩，能讓您舒適地配戴於耳朵上，不會緊壓雙耳同時又能隔絕刺耳噪音。
想調整音量？要接聽或拒接來電？遙控器上配備的音量與通話控制，即便使用耳機也能彈指掌控一切！
具角度的音管依據人類耳道的彎曲度而設計，使喇叭的聲波以最高傳真度，精確傳送到您的鼓膜
您在嘈雜的環境中再也不需要提高音量。具角度的音管加上完美密合的耳塞，顯著消除背景雜音，能以較低音量提供相同音質，並延長電池壽命。
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
根據人類耳廓結構所設計的具角度音響型號，其些微前後傾斜 15 度的優越設計可自然貼合而且極為舒適。
高感度時尚麥克風能清楚收音
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