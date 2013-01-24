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入耳式耳機

SHH3580/10
  • 小巧且宏亮 小巧且宏亮 小巧且宏亮
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    入耳式耳機

    SHH3580/10

    小巧且宏亮

    超小型耳塞式設計能自然貼合耳型。高品質喇叭展現強勁音效，而內建麥克風能清楚收音，是長時間聆聽音樂與通話的理想選擇。 查看所有優點

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      技術規格

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 55526 9
        總重
        0.1752  kg
        高度
        19.1  cm
        長度
        10.6  cm
        淨重
        0.04956  kg
        包裝數
        3
        皮重
        0.12564  kg
        寬度
        8.2  cm

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 55525 2
        總重
        1.65  kg
        高度
        20.9  cm
        長度
        34.8  cm
        淨重
        0.39648  kg
        包裝數
        24
        皮重
        1.25352  kg
        寬度
        22.6  cm

      • 包裝尺寸

        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        深度
        2.5  cm
        EAN
        69 23410 70393 1
        總重
        0.04202  kg
        高度
        17  cm
        淨重
        0.01652  kg
        皮重
        0.0255  kg
        寬度
        9.5  cm

      • 連線能力

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        連接器表面處理
        鍍鉻
        麥克風
        內建麥克風
        纜線類型

      • 音效

        音響系統
        半開放式
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        12-23500  Hz
        阻抗
        16 歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        50 mW
        敏感度
        102 分貝
        喇叭直徑
        8 公釐
        類型
        動態
        音圈
        CCAW

      內容物

      箱內其他物品

      • 3 種尺寸耳機護蓋，透明
      • 另附 3.5 公釐接頭

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