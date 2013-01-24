箱內其他物品
- 3 種尺寸耳機護蓋，透明
- 另附 3.5 公釐接頭
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有了內建麥可風與通話按鈕，您的飛利浦耳機除了接聽手機來電之外，還能用來欣賞音樂。享受免持通話的自由，以及用耳機接聽和結束通話的便利性。
飛利浦耳機有小、中、大 3 種可互換式耳塞任您選擇，不怕找不到完美貼合您耳形的耳塞。
超小型的輕質耳塞設計，能夠完美貼合較小的耳朵，延長聆聽時間。
飛利浦耳機不僅能與耳形完美貼合，其小型高效喇叭還能展現精準的音效與渾厚的低音，給您最優的聽覺享受。
具角度的音管依據人類耳道的彎曲度而設計，使喇叭的聲波以最高傳真度，精確傳送到您的鼓膜
飛利浦耳機的超迷你喇叭驅動器可舒適地貼合於耳朵內部，這種完美的貼合感使外界噪音被完全隔絕，讓您享有高度集中的聽覺體驗。
Blackberry、HTC、iPhone、LG、Motorola 和 Palm 專用 3.5 公釐立體聲插頭
另附 Nokia、Sony Ericsson 和 Samsung 專用的 3.5 公釐立體聲接頭
配合理想長度的纜線，您可以自由選擇音效裝置的擺設位置。
為了延長產品壽命，在耳機與纜線之間加上軟質橡膠，可保護纜線的連接，避免因重複彎折而損壞。
內紙箱
外紙箱
包裝尺寸
連線能力
音效