主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

iPhone 專用耳機 (附遙控器與麥克風)

SHH4507/10
  • 柔軟舒適 柔軟舒適 柔軟舒適
    -{discount-value}

    iPhone 專用耳機 (附遙控器與麥克風)

    SHH4507/10

    柔軟舒適

    矽膠軟墊耳罩可讓耳機輕輕貼合耳朵，並且隨附內建麥克風、音量和曲目控制，適用於 iPhone、iPod 與 iPad。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    iPhone 專用耳機 (附遙控器與麥克風)

    柔軟舒適

    矽膠軟墊耳罩可讓耳機輕輕貼合耳朵，並且隨附內建麥克風、音量和曲目控制，適用於 iPhone、iPod 與 iPad。

    柔軟舒適

    矽膠軟墊耳罩可讓耳機輕輕貼合耳朵，並且隨附內建麥克風、音量和曲目控制，適用於 iPhone、iPod 與 iPad。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    iPhone 專用耳機 (附遙控器與麥克風)

    柔軟舒適

    矽膠軟墊耳罩可讓耳機輕輕貼合耳朵，並且隨附內建麥克風、音量和曲目控制，適用於 iPhone、iPod 與 iPad。

    類似產品

    See all in-ear-ear-bud-headphones

      柔軟舒適

      專為 iPhone、iPod 與 iPad 而設計

      耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

      耐用的 Flexi-Grip 帶來堅固而有彈性的連線

      柔軟、富彈性的部份可確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。

      線控遙控器，含麥克風、音量與控制功能

      想要跳到下一首曲目？還是要調整音量、接聽或拒接來電，或是錄製語音備忘錄？本遙控器不僅具備高敏感度的麥克風，還提供音量控制、播打電話以及略過曲目的功能，另外還能開啟語音控制。您無需隨時拿著 iPhone 或 iPod，也不用將畫面解鎖，耳機操控盡在彈指之間。

      雙通風口可平衡高音和低音

      特別設計的通風能引導空氣，平衡高音和低音，帶來更完美的聽覺體驗。

      氣墊護蓋，給您超舒適觸感

      耳塞和喇叭驅動器之間相當透氣，可降低雙耳壓力，給您如軟墊般溫柔舒適的觸感。

      技術規格

      • 音效

        頻率反應
        12-23500  Hz
        喇叭直徑
        13.5 公釐
        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振膜
        Mylar dome
        阻抗
        16 歐姆
        最大功率輸入
        50 mW
        敏感度
        102 分貝
        類型
        動態

      • 連線

        纜線長度
        1.2 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        纜線類型
        OFC
        相容於：
        iPad、iPhone 3GS、iPod nano (第 4 代和第 5 代)、iPod shuffle (第 3 代)、iPod touch (第 2 代)、iPod classic 120GB/ 160 GB (您的裝置可能需要具備最新的軟體才能支援)
        纜線連接
        平行對稱設計
        連接器表面處理
        鍍金
        麥克風
        內建麥克風

      • 便利

        音量控制

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 55704 1
        包裝數
        3
        總重
        0.228  kg
        淨重
        0.045  kg
        皮重
        0.183  kg
        高度
        10.4  cm
        長度
        18.5  cm
        寬度
        10.5  cm

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 55703 4
        包裝數
        24
        總重
        2.206  kg
        高度
        25  cm
        長度
        39.2  cm
        淨重
        0.36  kg
        皮重
        1.846  kg
        寬度
        23.2  cm

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 70471 6
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        高度
        17.2  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        3  cm
        總重
        0.06  kg
        淨重
        0.015  kg
        皮重
        0.045  kg

      • 產品規格

        纜線長度
        120  cm
        重量
        0.015  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • iPhone 線控麥克風與遙控器
      • iPhone 耳機 qsg

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品