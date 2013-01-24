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柔軟舒適
矽膠軟墊耳罩可讓耳機輕輕貼合耳朵，並且隨附內建麥克風、音量和曲目控制，適用於 iPhone、iPod 與 iPad。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
柔軟舒適
矽膠軟墊耳罩可讓耳機輕輕貼合耳朵，並且隨附內建麥克風、音量和曲目控制，適用於 iPhone、iPod 與 iPad。
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柔軟舒適
矽膠軟墊耳罩可讓耳機輕輕貼合耳朵，並且隨附內建麥克風、音量和曲目控制，適用於 iPhone、iPod 與 iPad。
柔軟、富彈性的部份可確保連接的纜線不會因為經常彎曲而受損害。
想要跳到下一首曲目？還是要調整音量、接聽或拒接來電，或是錄製語音備忘錄？本遙控器不僅具備高敏感度的麥克風，還提供音量控制、播打電話以及略過曲目的功能，另外還能開啟語音控制。您無需隨時拿著 iPhone 或 iPod，也不用將畫面解鎖，耳機操控盡在彈指之間。
特別設計的通風能引導空氣，平衡高音和低音，帶來更完美的聽覺體驗。
耳塞和喇叭驅動器之間相當透氣，可降低雙耳壓力，給您如軟墊般溫柔舒適的觸感。
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