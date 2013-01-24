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iPhone 專用耳機 (附遙控器與麥克風)

SHH9756/00
  • 絕對舒適 絕對舒適 絕對舒適
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    Made for iPod

    iPhone 專用耳機 (附遙控器與麥克風)

    SHH9756/00

    絕對舒適

    具有柔軟膠體襯墊的喇叭護套，以及貼合耳形的設計，這款耳機將會是您的最佳選擇。搭配內建搖控功能，麥克風控制盡在彈指之間，不必翻找您的 iPhone。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    絕對舒適

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      絕對舒適

      適用於 iPhone

      線控遙控器，含麥克風、音量與控制功能

      想要跳到下一首曲目？還是要調整音量、接聽或拒接來電，或是錄製語音備忘錄？本遙控器不僅具備高敏感度的麥克風，還提供音量控制、播打電話以及略過曲目的功能，另外還能開啟語音控制。您無需隨時拿著 iPhone 或 iPod，也不用將畫面解鎖，耳機操控盡在彈指之間。

      軟膠外殼給您絕對舒適

      耳機包覆著軟膠護套，貼心設計帶給您絕對舒適的感受。柔軟的護套能輕柔貼合您的外耳，絕對是您的耳機新寵。

      精準的音效

      符合人體工學設計，精準的音效呈現直達您的耳朵。完美的貼合設計將噪音隔絕在外，給您全然沉浸的音樂與通話體驗。

      噪音隔離功能優異，能以低音量提供最佳音效

      您在嘈雜的環境中再也不需要提高音量。具角度的音管加上完美密合的耳塞，顯著消除背景雜音，能以較低音量提供相同音質，並延長電池壽命。

      在不使用耳機時，便攜盒能保護您的耳機

      在不使用耳機時，這個便攜盒讓您很方便妥善收藏它，並可防止耳機線糾結。

      技術規格

      • 音效

        頻率反應
        5 - 23 500  Hz
        喇叭直徑
        8.6 公釐
        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振膜
        Mylar dome
        阻抗
        16 歐姆
        最大功率輸入
        50 mW
        敏感度
        103 dB
        類型
        動態

      • 連線

        纜線長度
        1.2 公尺
        接頭
        iPhone / iPod 專用 3.5 公釐插頭 (4 個端子)
        連接器表面處理
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC
        相容於：
        iPhone 3GS、第二代 iPod touch、iPod classic 120GB、第四代 iPod nano (視訊) (您的 iPhone 或 iPod 可能需要具備最新的軟體，才能支援麥克風與音量控制功能)。

      • 便利

        音量控制

      • 內紙箱

        EAN
        87 12581 50093 1
        包裝數
        6
        高度
        16.8  cm
        寬度
        10.5  cm
        長度
        26  cm
        總重
        0.628  kg
        淨重
        0.0744  kg
        皮重
        0.5536  kg

      • 外紙箱

        EAN
        87 12581 50089 4
        包裝數
        96
        高度
        35.8  cm
        寬度
        43.5  cm
        長度
        53.5  cm
        總重
        11  kg
        淨重
        1.1904  kg
        皮重
        9.8096  kg

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 50085 6
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        塑膠盒
        高度
        17.2  cm
        寬度
        9.5  cm
        深度
        4  cm
        總重
        0.093  kg
        淨重
        0.0124  kg
        皮重
        0.0806  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • she9550 3 種尺寸耳機護蓋
      • iPhone 線控麥克風與遙控器
      • iPhone 耳機 qsg

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