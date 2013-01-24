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絕對舒適
具有柔軟膠體襯墊的喇叭護套，以及貼合耳形的設計，這款耳機將會是您的最佳選擇。搭配內建搖控功能，麥克風控制盡在彈指之間，不必翻找您的 iPhone。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
絕對舒適
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絕對舒適
具有柔軟膠體襯墊的喇叭護套，以及貼合耳形的設計，這款耳機將會是您的最佳選擇。搭配內建搖控功能，麥克風控制盡在彈指之間，不必翻找您的 iPhone。
想要跳到下一首曲目？還是要調整音量、接聽或拒接來電，或是錄製語音備忘錄？本遙控器不僅具備高敏感度的麥克風，還提供音量控制、播打電話以及略過曲目的功能，另外還能開啟語音控制。您無需隨時拿著 iPhone 或 iPod，也不用將畫面解鎖，耳機操控盡在彈指之間。
耳機包覆著軟膠護套，貼心設計帶給您絕對舒適的感受。柔軟的護套能輕柔貼合您的外耳，絕對是您的耳機新寵。
符合人體工學設計，精準的音效呈現直達您的耳朵。完美的貼合設計將噪音隔絕在外，給您全然沉浸的音樂與通話體驗。
您在嘈雜的環境中再也不需要提高音量。具角度的音管加上完美密合的耳塞，顯著消除背景雜音，能以較低音量提供相同音質，並延長電池壽命。
在不使用耳機時，這個便攜盒讓您很方便妥善收藏它，並可防止耳機線糾結。
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