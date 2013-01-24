線控遙控器，含麥克風、音量與控制功能

想要跳到下一首曲目？還是要調整音量、接聽或拒接來電，或是錄製語音備忘錄？本遙控器不僅具備高敏感度的麥克風，還提供音量控制、播打電話以及略過曲目的功能，另外還能開啟語音控制。您無需隨時拿著 iPhone 或 iPod，也不用將畫面解鎖，耳機操控盡在彈指之間。