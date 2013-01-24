搜尋關鍵字
動態純淨低音
隨時隨地享受音樂。SHL3105 搭載 40 公釐釹磁石驅動器給您深沉而豐富的低音感動。耳機配備 1500mW 功率，高音量而不失真。每個耳蓋都可旋轉 165°，方便 DJ 監控動作。 查看所有優點
動態純淨低音
隨時隨地享受音樂。SHL3105 搭載 40 公釐釹磁石驅動器給您深沉而豐富的低音感動。耳機配備 1500mW 功率，高音量而不失真。每個耳蓋都可旋轉 165°，方便 DJ 監控動作。 查看所有優點
動態純淨低音
隨時隨地享受音樂。SHL3105 搭載 40 公釐釹磁石驅動器給您深沉而豐富的低音感動。耳機配備 1500mW 功率，高音量而不失真。每個耳蓋都可旋轉 165°，方便 DJ 監控動作。 查看所有優點
動態純淨低音
隨時隨地享受音樂。SHL3105 搭載 40 公釐釹磁石驅動器給您深沉而豐富的低音感動。耳機配備 1500mW 功率，高音量而不失真。每個耳蓋都可旋轉 165°，方便 DJ 監控動作。 查看所有優點
釹磁石喇叭驅動器擁有出色的頻率反應，可呈現清晰的高音及能夠毫不費力延伸且清楚分明的低音。聲音分離也非常地清澈乾淨，讓您在恰到好處的時刻清楚聽到每個音符 – 不論是專業混音，亦或邊走邊沉醉在最喜愛的音樂之中，都是如此。
設計時考量到專業 DJ 的需求，這些耳機的聽筒都能旋轉 165°，方便混音時用單耳聆聽。您也可以在臨時必須注意外在聲音時，善加利用這項旋轉設計，更加輕鬆隨意地聽音樂。
這些 DJ 監控風格的耳機設計可供折疊，收納容易且非常適合攜帶，用意就是方便您隨身帶著走。聰明的設計加上嚴選組件 (如精心打造的話蓋)，讓您可以輕鬆操控耳機零件。SHL3100 可折疊成平面，而較高階的 SHL3200 和 3300 也可折疊成更為精巧的形狀。
無論您在哪裡都能沈浸在美妙音質之中。直徑 85 公釐的柔軟耳墊可在您的耳朵與環境之間創造完美的密合效果，帶來優異的抗噪成效，同時加強低音表現。不論您是在熱鬧的派對中玩混音，或單純在通勤期間聆聽最喜愛的音樂，這款耳蓋墊都能確保您獲得最棒的音樂體驗。
只有兩個字可以形容這些耳機，就是「舒適」；符合人體工學的設計、重量輕巧的結構，加上採用高級材料，打造出這些舒適的耳機。即使長時間配戴使用，依舊出乎想像地舒適，讓您盡情享受音樂。
1.2 公尺長纜線，讓新手 DJ 放心帶著裝置走出戶外。現在您可以隨心所欲玩混音，掌控派對氣氛。
無論音量大小，也不管音效來源，高功率處理能力都能帶給您高品質表現。聆聽來自您 MP3 播放機、智慧型手機、家用音訊裝置和混音台的所有音樂。即使音量調高，或選擇高音效輸入功率，也能呈現清晰不失真的音質。
可反轉耳蓋，能以單耳聆聽
這些耳機的製造設計兼顧了耐用性與效能，保證音效表現絕不讓您失望。其纜線系統的開發禁得起強烈拉扯和反覆彎曲，所承受的壓力遠超過日常使用的程度。為確保絕對耐用，所有纜線設計均經過 8,000 次嚴格的彎曲測試。
音效
連線
產品規格
包裝尺寸
外紙箱