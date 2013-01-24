直徑 85 公釐柔軟耳墊，長時間使用也倍感舒適

無論您在哪裡都能沈浸在美妙音質之中。直徑 85 公釐的柔軟耳墊可在您的耳朵與環境之間創造完美的密合效果，帶來優異的抗噪成效，同時加強低音表現。不論您是在熱鬧的派對中玩混音，或單純在通勤期間聆聽最喜愛的音樂，這款耳蓋墊都能確保您獲得最棒的音樂體驗。