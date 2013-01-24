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頭戴式耳機

SHL3105WT/00
  • 動態純淨低音 動態純淨低音 動態純淨低音
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    頭戴式耳機

    SHL3105WT/00

    動態純淨低音

    隨時隨地享受音樂。SHL3105 搭載 40 公釐釹磁石驅動器給您深沉而豐富的低音感動。耳機配備 1500mW 功率，高音量而不失真。每個耳蓋都可旋轉 165°，方便 DJ 監控動作。 查看所有優點

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      動態純淨低音

      採用 DJ 監控風格設計

      • DJ 監控風格
      • 白色
      40 公釐釹磁石喇叭驅動器，創造令人讚嘆且強而有力的低音

      40 公釐釹磁石喇叭驅動器，創造令人讚嘆且強而有力的低音

      釹磁石喇叭驅動器擁有出色的頻率反應，可呈現清晰的高音及能夠毫不費力延伸且清楚分明的低音。聲音分離也非常地清澈乾淨，讓您在恰到好處的時刻清楚聽到每個音符 – 不論是專業混音，亦或邊走邊沉醉在最喜愛的音樂之中，都是如此。

      耳機聽筒可 165° 旋轉，方便監控之餘提供更大的靈活性

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      設計時考量到專業 DJ 的需求，這些耳機的聽筒都能旋轉 165°，方便混音時用單耳聆聽。您也可以在臨時必須注意外在聲音時，善加利用這項旋轉設計，更加輕鬆隨意地聽音樂。

      可完全平面折疊的設計，讓您輕鬆收納帶著走

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      這些 DJ 監控風格的耳機設計可供折疊，收納容易且非常適合攜帶，用意就是方便您隨身帶著走。聰明的設計加上嚴選組件 (如精心打造的話蓋)，讓您可以輕鬆操控耳機零件。SHL3100 可折疊成平面，而較高階的 SHL3200 和 3300 也可折疊成更為精巧的形狀。

      直徑 85 公釐柔軟耳墊，長時間使用也倍感舒適

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      無論您在哪裡都能沈浸在美妙音質之中。直徑 85 公釐的柔軟耳墊可在您的耳朵與環境之間創造完美的密合效果，帶來優異的抗噪成效，同時加強低音表現。不論您是在熱鬧的派對中玩混音，或單純在通勤期間聆聽最喜愛的音樂，這款耳蓋墊都能確保您獲得最棒的音樂體驗。

      寬版輕型頭帶搭配 EVA 泡棉，提供舒適貼合的感覺

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      只有兩個字可以形容這些耳機，就是「舒適」；符合人體工學的設計、重量輕巧的結構，加上採用高級材料，打造出這些舒適的耳機。即使長時間配戴使用，依舊出乎想像地舒適，讓您盡情享受音樂。

      封閉式背部系統可阻隔環境噪音

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      可調式耳蓋與頭帶適合任何頭型

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      1.2 公尺纜線，讓您自由輕鬆地邊走邊享受音樂

      1.2 公尺長纜線，讓新手 DJ 放心帶著裝置走出戶外。現在您可以隨心所欲玩混音，掌控派對氣氛。

      1500mW 高功率處理能力：即使音量高也不失真

      無論音量大小，也不管音效來源，高功率處理能力都能帶給您高品質表現。聆聽來自您 MP3 播放機、智慧型手機、家用音訊裝置和混音台的所有音樂。即使音量調高，或選擇高音效輸入功率，也能呈現清晰不失真的音質。

      瞭解周圍情況，並聆聽 DJ 風格耳機

      可反轉耳蓋，能以單耳聆聽

      進行過 8,000 次纜線彎折測試，確保耐用度

      這些耳機的製造設計兼顧了耐用性與效能，保證音效表現絕不讓您失望。其纜線系統的開發禁得起強烈拉扯和反覆彎曲，所承受的壓力遠超過日常使用的程度。為確保絕對耐用，所有纜線設計均經過 8,000 次嚴格的彎曲測試。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        頻率反應
        18 - 20,000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        磁鐵類型
        最大功率輸入
        1500 mW
        敏感度
        107 dB
        喇叭直徑
        40 公釐

      • 連線

        纜線連接
        雙耳

      • 產品規格

        寬度
        17  cm
        寬度
        6.7  吋
        高度
        4  cm
        高度
        1.6  吋
        深度
        18.5  cm
        深度
        7.3  吋
        重量
        0.1669  kg
        重量
        0.368  lb

      • 包裝尺寸

        高度
        25.4  cm
        高度
        10  吋
        寬度
        4.5  cm
        寬度
        1.8  吋
        深度
        19.9  cm
        深度
        7.8  吋
        淨重
        0.167  kg
        淨重
        0.368  lb
        總重
        0.255  kg
        總重
        0.562  lb
        皮重
        0.088  kg
        皮重
        0.194  lb
        EAN
        69 23410 71933 8
        貨架放置類型
        兩用
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外紙箱

        長度
        30.7  cm
        長度
        12.1  吋
        寬度
        21.4  cm
        寬度
        8.4  吋
        高度
        28.8  cm
        高度
        11.3  吋
        淨重
        1.002  kg
        淨重
        2.209  lb
        總重
        1.87  kg
        總重
        4.123  lb
        皮重
        0.868  kg
        皮重
        1.914  lb
        GTIN
        1 69 23410 71933 5
        包裝數
        6

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