可拆式防糾結纜線，讓您告別打結困擾

告別雜亂打結的纜線困擾，拿出或放入包包內再也無需與「線」制搏鬥。您的 CitiScape 耳機具備可拆式防糾結纜線，讓您可以從此告別打結的困擾。現在，您可以專心享受最重要的事，例如，隨時隨地輕鬆享受音樂。