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清晰細膩的音質
以單車族為設計靈感的 CitiScape Foldie 是一款都會時尚風格的創新旋轉式耳機。騎車時戴上這款造型洗練的耳機全速前進，透過其封閉式音響系統和優質的驅動器，依然能獲得清晰細膩的音質與優異的噪音隔離效果 查看所有優點
清晰細膩的音質
以單車族為設計靈感的 CitiScape Foldie 是一款都會時尚風格的創新旋轉式耳機。騎車時戴上這款造型洗練的耳機全速前進，透過其封閉式音響系統和優質的驅動器，依然能獲得清晰細膩的音質與優異的噪音隔離效果 查看所有優點
清晰細膩的音質
以單車族為設計靈感的 CitiScape Foldie 是一款都會時尚風格的創新旋轉式耳機。騎車時戴上這款造型洗練的耳機全速前進，透過其封閉式音響系統和優質的驅動器，依然能獲得清晰細膩的音質與優異的噪音隔離效果 查看所有優點
清晰細膩的音質
以單車族為設計靈感的 CitiScape Foldie 是一款都會時尚風格的創新旋轉式耳機。騎車時戴上這款造型洗練的耳機全速前進，透過其封閉式音響系統和優質的驅動器，依然能獲得清晰細膩的音質與優異的噪音隔離效果 查看所有優點
高效能 40 公釐釹磁石驅動器能夠呈現寬廣的音頻範圍，並擁有優異的音聲細節。盡情享受您最愛樂曲的細微變化，不論是廣闊低音、溫暖中音或清澈高音，均給人絲絲入扣的感動。
CitiScape 耳機內建麥克風，因此您可輕鬆從聆聽音樂切換至通話功能。在聆聽音樂的同時，隨時與最重要的人保持聯繫，易如反掌。
自在優游於繁忙都會而不受干擾。採用封閉音聲的耳罩式設計，將所有聲音細節隔離呈現，讓您既能享受更好的音樂細膩度，也擁有廣域而動態的低音效果。
耳機採輕巧折疊式設計，方便攜帶及收納。
告別雜亂打結的纜線困擾，拿出或放入包包內再也無需與「線」制搏鬥。您的 CitiScape 耳機具備可拆式防糾結纜線，讓您可以從此告別打結的困擾。現在，您可以專心享受最重要的事，例如，隨時隨地輕鬆享受音樂。
耳罩與頭帶採用輕量而耐用的金屬軸架連接，靈感取自單車用料，確保長時間配戴穩定而舒適。
頭帶靈感來自單車握手纏帶，以手工精製皮革宣示瀟灑風格。
耳罩軟墊完美配合您的耳形包覆耳朵，不受頭型影響。讓您沉醉無止盡的音樂世界，舒適無比甚至讓您忘記它的存在！
預傾耳罩能夠完美覆蓋耳朵自然角度，提供絕佳的隔音罩，讓您真正沉醉音樂當中。
音效
連線能力
外紙箱
包裝尺寸
產品規格