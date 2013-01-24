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耳機附麥克風

SHL5505YB/00
  • 清晰細膩的音質 清晰細膩的音質 清晰細膩的音質
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    耳機附麥克風

    SHL5505YB/00

    清晰細膩的音質

    以單車族為設計靈感的 CitiScape Foldie 是一款都會時尚風格的創新旋轉式耳機。騎車時戴上這款造型洗練的耳機全速前進，透過其封閉式音響系統和優質的驅動器，依然能獲得清晰細膩的音質與優異的噪音隔離效果 查看所有優點

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    清晰細膩的音質

    以單車族為設計靈感的 CitiScape Foldie 是一款都會時尚風格的創新旋轉式耳機。騎車時戴上這款造型洗練的耳機全速前進，透過其封閉式音響系統和優質的驅動器，依然能獲得清晰細膩的音質與優異的噪音隔離效果 查看所有優點

    清晰細膩的音質

    以單車族為設計靈感的 CitiScape Foldie 是一款都會時尚風格的創新旋轉式耳機。騎車時戴上這款造型洗練的耳機全速前進，透過其封閉式音響系統和優質的驅動器，依然能獲得清晰細膩的音質與優異的噪音隔離效果 查看所有優點

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      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        18 - 21 700  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        最大功率輸入
        32 mW
        敏感度
        106 分貝
        喇叭直徑
        40 公釐
        類型
        動態

      • 連線能力

        纜線連接
        單邊可拆式纜線
        纜線長度
        1.2 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        連接器表面處理
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC
        相容於：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 外紙箱

        總重
        0.974  kg
        GTIN
        1 69 23410 72257 1
        高度
        22.5  cm
        長度
        25.3  cm
        淨重
        0.384  kg
        包裝數
        3
        皮重
        0.59  kg
        寬度
        19.8  cm

      • 包裝尺寸

        深度
        19.5  cm
        EAN
        69 23410 72257 4
        總重
        0.258  kg
        高度
        20  cm
        淨重
        0.128  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        0.13  kg
        貨架放置類型
        兩用
        寬度
        9  cm

      • 產品規格

        深度
        6.8  cm
        高度
        16.4  cm
        重量
        0.127  kg
        寬度
        14.5  cm

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