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耳機附麥克風

SHL5605PP/10
  • 清晰自然的音樂沈醉 清晰自然的音樂沈醉 清晰自然的音樂沈醉
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    耳機附麥克風

    SHL5605PP/10

    清晰自然的音樂沈醉

    CitiScape Downtown 耳機的靈感源於紐約與其智慧但隨興的街頭風格，能讓您輕鬆保留音樂真實感。MusicSeal 讓您隨身聆聽音樂，配備輕型彈簧鋼與柔軟泡棉墊，確保極致舒適。 查看所有優點

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      技術規格

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        18 - 22 000  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        最大功率輸入
        30 mW
        敏感度
        102 分貝
        喇叭直徑
        40 公釐
        類型
        動態

      • 連線能力

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        連接器表面處理
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC
        相容於：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 包裝尺寸

        內含產品件數
        1
        EAN
        69 23410 71345 9
        深度
        8  cm
        總重
        0.398  kg
        高度
        20  cm
        淨重
        0.174  kg
        皮重
        0.224  kg
        寬度
        19.5  cm
        包裝類型
        塑膠盒
        貨架放置類型
        兩用

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        總重
        1.514  kg
        高度
        24  cm
        長度
        26.5  cm
        淨重
        0.522  kg
        皮重
        0.992  kg
        寬度
        21.5  cm
        GTIN
        1 69 23410 71345 6

      • 產品規格

        深度
        7.5  cm
        高度
        18.5  cm
        重量
        0.174  kg
        寬度
        17.5  cm

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