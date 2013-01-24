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清晰自然的音樂沈醉
CitiScape Downtown 耳機的靈感源於紐約與其智慧但隨興的街頭風格，能讓您輕鬆保留音樂真實感。MusicSeal 讓您隨身聆聽音樂，配備輕型彈簧鋼與柔軟泡棉墊，確保極致舒適。 查看所有優點
清晰自然的音樂沈醉
CitiScape Downtown 耳機的靈感源於紐約與其智慧但隨興的街頭風格，能讓您輕鬆保留音樂真實感。MusicSeal 讓您隨身聆聽音樂，配備輕型彈簧鋼與柔軟泡棉墊，確保極致舒適。 查看所有優點
清晰自然的音樂沈醉
CitiScape Downtown 耳機的靈感源於紐約與其智慧但隨興的街頭風格，能讓您輕鬆保留音樂真實感。MusicSeal 讓您隨身聆聽音樂，配備輕型彈簧鋼與柔軟泡棉墊，確保極致舒適。 查看所有優點
清晰自然的音樂沈醉
CitiScape Downtown 耳機的靈感源於紐約與其智慧但隨興的街頭風格，能讓您輕鬆保留音樂真實感。MusicSeal 讓您隨身聆聽音樂，配備輕型彈簧鋼與柔軟泡棉墊，確保極致舒適。 查看所有優點
CitiScape 耳機內建麥克風，因此您可輕鬆從聆聽音樂切換至通話功能。在聆聽音樂的同時，隨時與最重要的人保持聯繫，易如反掌。
有了精密調校過的 40 公釐驅動器，您便可沈醉在充滿自然溫暖的清晰音質中。配合飛利浦對優異音質的堅持傳承，您的 CitiScape 耳機經精心設計，能重現清亮、細膩但自然的音效，隨時隨地給您動人心弦的音樂享受。
無論您聆聽的是放克金屬樂團狂飆吉他即興重複段落，或歌劇女伶悠揚的女高音，MusicSeal 均能確保 CitiScape 耳機讓您隨身聆聽喜愛的音樂，毫無遺漏。搭配耳蓋內雙層牆設計與耳機耳塞與外殼間緊密邊緣，此一創新功能能鎖住每個節奏。同時，還可避免環境噪音干擾與打斷您的音樂享受。
此款隔音耳機耳墊能讓您不受城市干擾，自在優游於繁忙都會中。超柔軟耳墊能包圍喇叭並緊貼耳朵，長時間配戴亦感舒適。您將可清楚分辨喜愛音樂中的音效，並享受每一絲細膩音效細節。
告別雜亂打結的耳機線困擾，拿出或放入包包內再也無需與「線」制搏鬥。您的 CitiScape 耳機具備 1.2 公尺長的扁形防糾結耳機線，讓您可以從此告別打結的困擾。現在，您可以專心享受最重要的事，例如，隨時隨地輕鬆享受音樂。
飛利浦耳機超柔軟的記憶泡棉耳墊可完全貼合並包覆耳部輪廓，配戴起來舒適、穩固。獨特的設計不僅能確保其可配合各種頭型，也能讓您長時間沈醉在音樂中。事實上，它的絕佳舒適度，甚至會讓您忘記它的存在。
音效
連線能力
包裝尺寸
外紙箱
產品規格