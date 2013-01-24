MusicSeal 讓您隨身聆聽音樂，毫無遺漏

無論您聆聽的是放克金屬樂團狂飆吉他即興重複段落，或歌劇女伶悠揚的女高音，MusicSeal 均能確保 CitiScape 耳機讓您隨身聆聽喜愛的音樂，毫無遺漏。搭配耳蓋內雙層牆設計與耳機耳塞與外殼間緊密邊緣，此一創新功能能鎖住每個節奏。同時，還可避免環境噪音干擾與打斷您的音樂享受。