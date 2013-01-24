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耳機附麥克風

SHL5905GY/10
  • 沈醉在高度精準的音效體驗中 沈醉在高度精準的音效體驗中 沈醉在高度精準的音效體驗中
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    耳機附麥克風

    SHL5905GY/10

    沈醉在高度精準的音效體驗中

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      技術規格

      • 產品規格

        寬度
        18  cm
        高度
        20  cm
        深度
        8  cm
        重量
        0.274  kg

      • 音效

        音響系統
        封閉式
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        12 - 23 500  Hz
        阻抗
        32 歐姆
        最大功率輸入
        30 mW
        敏感度
        103 dB
        喇叭直徑
        40 公釐
        類型
        動態

      • 連線

        纜線連接
        平行對稱設計
        纜線長度
        1.2 公尺
        接頭
        3.5 公釐立體聲
        連接器表面處理
        24k 鍍金
        纜線類型
        OFC
        相容於：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony Ericsson

      • 包裝尺寸

        貨架放置類型
        展示用產品
        內含產品件數
        1
        EAN
        69 23410 71349 7
        深度
        9  cm
        總重
        0.505  kg
        高度
        21.5  cm
        淨重
        0.274  kg
        皮重
        0.231  kg
        寬度
        19.5  cm
        包裝類型
        展示用產品

      • 外紙箱

        包裝數
        3
        總重
        1.85  kg
        高度
        25.5  cm
        長度
        29.5  cm
        淨重
        0.822  kg
        皮重
        1.028  kg
        寬度
        21.5  cm
        GTIN
        1 69 23410 71349 4

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