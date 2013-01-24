搜尋關鍵字
沈醉在高度精準的音效體驗中
時尚復古風設計的 CitiScape Uptown SHL5905GY/10 靈感源於洗練的上城區風格，讓您在精準的音效體驗之中耽溺沉醉。搭配 MusicSeal 讓您將一切音樂隨身攜行，隨時聆賞。此外，更以記憶泡棉墊與氣墊式頭帶確保配戴舒適、完美貼合。 查看所有優點
沈醉在高度精準的音效體驗中
時尚復古風設計的 CitiScape Uptown SHL5905GY/10 靈感源於洗練的上城區風格，讓您在精準的音效體驗之中耽溺沉醉。搭配 MusicSeal 讓您將一切音樂隨身攜行，隨時聆賞。此外，更以記憶泡棉墊與氣墊式頭帶確保配戴舒適、完美貼合。 查看所有優點
沈醉在高度精準的音效體驗中
時尚復古風設計的 CitiScape Uptown SHL5905GY/10 靈感源於洗練的上城區風格，讓您在精準的音效體驗之中耽溺沉醉。搭配 MusicSeal 讓您將一切音樂隨身攜行，隨時聆賞。此外，更以記憶泡棉墊與氣墊式頭帶確保配戴舒適、完美貼合。 查看所有優點
沈醉在高度精準的音效體驗中
時尚復古風設計的 CitiScape Uptown SHL5905GY/10 靈感源於洗練的上城區風格，讓您在精準的音效體驗之中耽溺沉醉。搭配 MusicSeal 讓您將一切音樂隨身攜行，隨時聆賞。此外，更以記憶泡棉墊與氣墊式頭帶確保配戴舒適、完美貼合。 查看所有優點
您的 CitiScape 耳機內建麥克風與音量控制，因此您可輕鬆從聆聽音樂切換至通話功能。在聆聽音樂的同時，隨時與最重要的人保持聯繫，易如反掌。
經過精密校調的 40 公釐優質驅動器可呈現水晶般清透、豐富細膩的音效，讓您盡情沈醉其中。秉持飛利浦對優異音質的堅持傳承，您的 CitiScape 耳機均經過精心設計，能重現高度精準的音效，隨時隨地給您動人心弦的音樂享受。
無論您聆聽的是放克金屬樂團狂飆吉他即興重複段落，或歌劇女伶悠揚的女高音，MusicSeal 均能確保 CitiScape 耳機讓您隨身聆聽喜愛的音樂，毫無遺漏。搭配耳蓋內雙層牆設計與耳機耳塞與外殼間緊密邊緣，此一創新功能能鎖住每個節奏。同時，還可避免環境噪音干擾與打斷您的音樂享受。
此款覆耳式隔音耳墊能讓您不受城市中的噪音干擾，自在優游於都會生活。超柔軟耳墊能包圍喇叭並緊貼耳朵，創造出完美的密合效果。您將可清楚聆聽喜愛音樂中的音效，並享受每一絲細膩音效細節。精心設計降低雙耳承受的壓力，即使長時間配戴 CitiScape 耳機，依然倍感舒適。
飛利浦耳機超柔軟的記憶泡棉耳墊可完全貼合並包覆耳部輪廓，配戴起來舒適、穩固。獨特的設計不僅能確保其可配合各種頭型，也能讓您長時間沈醉在音樂中。事實上，它的絕佳舒適度，甚至會讓您忘記它的存在。
告別雜亂打結的耳機線困擾，拿出或放入包包內再也無需與「線」制搏鬥。您的 CitiScape 耳機具備 1.2 公尺長的扁形防糾結耳機線，讓您可以從此告別打結的困擾。現在，您可以專心享受最重要的事，例如，隨時隨地輕鬆享受音樂。
產品規格
音效
連線
包裝尺寸
外紙箱