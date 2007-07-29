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頭戴式耳機

SHL8500/00
  • 輕型舒適 輕型舒適 輕型舒適
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    頭戴式耳機

    SHL8500/00

    輕型舒適

    這些功率強大、材質輕巧、配戴舒適的耳機，同時兼具效能、實用性與時尚設計。隨時隨地帶著它們，享受絕妙音效。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    頭戴式耳機

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      功率強大的音效

      享受同級最佳效果與最出色的音質

      以聽覺為本的設計及高品質的驅動器，確保同級最出色的音質。

      24k 鍍金插頭可確保更穩定的連接

      插頭採用純金的貴金屬表面處理，確保更穩定的連接，並可提昇音質表現。

      超輕型頭帶，提昇舒適度

      輕薄的不鏽鋼頭帶，質輕到幾乎感覺不到正在配戴。

      舒適性更高，適合長時間使用

      這款耳機是依據您的耳形所設計，配戴起來分外舒適，讓您在長時間聆聽音樂時能擁有更多樂趣。

      1.5 公尺纜線讓您可將播放機放在背包內

      理想的纜線長度令您活動更自如，並可選擇將音效裝置放置在任何位置。

      超輕材質，攜帶方便

      堅固耐用的超輕材質，即使久戴仍然舒適，而且攜帶方便。

      釹磁石喇叭驅動器能呈現純淨平衡的音效

      釹磁石是製造強大磁場的最佳原料，能使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及純淨平衡的音質。

      開放型設計，提供寬闊無際的音效體驗

      開放式的音盆以織物覆蓋，能通過最多氣流，提供自然通透的音質，並最佳化聲音表現。

      超柔軟頭帶墊提供極度舒適的配戴感

      超柔軟頭帶墊與耳墊以適合的布料包覆，能貼合並安穩配戴於頭頂，不會對頭骨增加任何壓力。

      技術規格

      • 音效

        音響系統
        開啟
        磁鐵類型
        音圈
        CCAW
        振膜
        Mylar dome
        頻率反應
        10 - 28 000  Hz
        阻抗
        32  歐姆
        最大功率輸入
        50  mW
        敏感度
        105  dB
        喇叭直徑
        40  mm
        類型
        動態

      • 連線

        纜線連接
        單邊
        纜線長度
        1.5  m
        接頭
        3.5  mm
        連接器表面處理
        鍍金
        纜線類型
        OFC

      • 包裝尺寸

        深度
        5.7  cm
        總重
        .22  kg
        高度
        24.7  cm
        淨重
        .085  kg
        皮重
        .135  kg
        寬度
        19.6  cm

      • 外箱

        總重
        7.4  kg
        高度
        53.6  cm
        長度
        44.4  cm
        淨重
        2.04  kg
        皮重
        5.36  kg
        寬度
        39.2  cm

      • 內紙箱

        總重
        1.61  kg
        高度
        25.6  cm
        長度
        37.4  cm
        淨重
        .51  kg
        皮重
        1.1  kg
        寬度
        21.6  cm

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