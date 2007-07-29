輕型舒適
這些功率強大、材質輕巧、配戴舒適的耳機，同時兼具效能、實用性與時尚設計。隨時隨地帶著它們，享受絕妙音效。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
輕型舒適
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輕型舒適
這些功率強大、材質輕巧、配戴舒適的耳機，同時兼具效能、實用性與時尚設計。隨時隨地帶著它們，享受絕妙音效。
以聽覺為本的設計及高品質的驅動器，確保同級最出色的音質。
插頭採用純金的貴金屬表面處理，確保更穩定的連接，並可提昇音質表現。
輕薄的不鏽鋼頭帶，質輕到幾乎感覺不到正在配戴。
這款耳機是依據您的耳形所設計，配戴起來分外舒適，讓您在長時間聆聽音樂時能擁有更多樂趣。
理想的纜線長度令您活動更自如，並可選擇將音效裝置放置在任何位置。
堅固耐用的超輕材質，即使久戴仍然舒適，而且攜帶方便。
釹磁石是製造強大磁場的最佳原料，能使語音線圈有更高靈敏度、更佳低音反應及純淨平衡的音質。
開放式的音盆以織物覆蓋，能通過最多氣流，提供自然通透的音質，並最佳化聲音表現。
超柔軟頭帶墊與耳墊以適合的布料包覆，能貼合並安穩配戴於頭頂，不會對頭骨增加任何壓力。
音效
連線
包裝尺寸
外箱
內紙箱
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